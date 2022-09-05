Инициатива с Общественным штабом по реновации в Петербурге оказалась неудачной

СМИ считают, что общественный штаб по закону о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) могут наполнить лояльные Смольному люди.

После многократной критики КРТ со стороны петербуржцев, не желающих терять свои квартиры в «хрущевках», спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский создал общественный штаб, однако уже на данный момент можно сказать, что инициатива оказалась неудачной.

Дело в том, что сразу же в штаб пытаются пройти депутаты, юристы застройщиков и петербуржцы, привыкшие к пиару. Все эти люди, по мнению СМИ, могут быть лояльны петербургским чиновникам. Косвенно это подтвердил и сам Бельский, проговорившись об участии одного депутата.

«Квоты будем распределять пропорционально: от территорий, где свыше 200 домов попадают под закон, будет представлено 3-4 человека; от районов, где таких домов мало или нет вообще – по одному человеку. Скорее всего, это будет депутат, представляющий данный округ», - высказался спикер ЗакСа.

Таким образом, созданная система может подавить мнение тех петербуржцев, кто выступает против КРТ и в результате многие просто останутся без жилья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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