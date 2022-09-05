Инициатива с Общественным штабом по реновации в Петербурге оказалась неудачной

Вчера, 20:56

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Инициатива с Общественным штабом по реновации в Петербурге оказалась неудачной
Фото: www.gov.spb.ru

СМИ считают, что общественный штаб по закону о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) могут наполнить лояльные Смольному люди. 

После многократной критики КРТ со стороны петербуржцев, не желающих терять свои квартиры в «хрущевках», спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский создал общественный штаб, однако уже на данный момент можно сказать, что инициатива оказалась неудачной. 

Дело в том, что сразу же в штаб пытаются пройти депутаты, юристы застройщиков и петербуржцы, привыкшие к пиару. Все эти люди, по мнению СМИ, могут быть лояльны петербургским чиновникам. Косвенно это подтвердил и сам Бельский, проговорившись об участии одного депутата. 

«Квоты будем распределять пропорционально: от территорий, где свыше 200 домов попадают под закон, будет представлено 3-4 человека; от районов, где таких домов мало или нет вообще – по одному человеку. Скорее всего, это будет депутат, представляющий данный округ», - высказался спикер ЗакСа. 

Таким образом, созданная система может подавить мнение тех петербуржцев, кто выступает против КРТ и в результате многие просто останутся без жилья. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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