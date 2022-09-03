Смольный не оценил патриотический порыв петербуржцев: раздававших Z-значки активистов прогнала охрана

Петербургские патриоты организовали акцию неподалеку от Смольного. Активисты раздавали значки с патриотической Z-символикой всем прохожим, включая чиновников. Однако очень быстро из здания администрации города к ним вышли охранники и прогнали. Причем их не интересовал даже тот момент, что активисты не нарушали никаких правил и их действие имело исключительно патриотический контекст.

Отметим, что в Смольном поддержке СВО должного внимания не уделяют. Причем сам губернатор Петербурга Александр Беглов даже избавился от патриотической атрибутики в своем образе. По мнению журналиста Андрея Роста, подобная позиция может быть вызвана нежеланием петербургских властей попасть под западные санкции.

«Губернатор вновь стал стесняться знака спецоперации. Раньше значок с буквой «Z» всегда был у него на пиджаке, но судя по всему слухи не врут и его заставляли показывать символ. Как только контроль исчез, исчез и значок. Впрочем, это не удивительно, ведь как говорят в Смольном, губернатор очень боится выражать свое мнение про спецоперацию. Боится санкций, боится реакции Запада», - считает представитель прессы.

Ранее за отсутствие патриотической позиции главу Смольного раскритиковало движение «Кибер Фронт Z». По мнению активистов, Беглову нужно вернуть Z-символику. Однако он этого делать не стал. Если причина кроется в расхождении с личными убеждениями, активисты предложили губернатору написать заявление об отставке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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