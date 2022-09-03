Смольный не оценил патриотический порыв петербуржцев: раздававших Z-значки активистов прогнала охрана

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Петербургские патриоты организовали акцию неподалеку от Смольного. Активисты раздавали значки с патриотической Z-символикой всем прохожим, включая чиновников. Однако очень быстро из здания администрации города к ним вышли охранники и прогнали. Причем их не интересовал даже тот момент, что активисты не нарушали никаких правил и их действие имело исключительно патриотический контекст.
Отметим, что в Смольном поддержке СВО должного внимания не уделяют. Причем сам губернатор Петербурга Александр Беглов даже избавился от патриотической атрибутики в своем образе. По мнению журналиста Андрея Роста, подобная позиция может быть вызвана нежеланием петербургских властей попасть под западные санкции.
Ранее за отсутствие патриотической позиции главу Смольного раскритиковало движение «Кибер Фронт Z». По мнению активистов, Беглову нужно вернуть Z-символику. Однако он этого делать не стал. Если причина кроется в расхождении с личными убеждениями, активисты предложили губернатору написать заявление об отставке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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