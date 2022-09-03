Политолог Мазур констатировал падение доверия народа к губернатору Беглову

Последние данные «Национального рейтинга» за июль-август 2022 года слабо утешают пиарщиков губернатора Петербурга Александра Беглова, позиции которого снизились с 14 до 20 места.

Политолог Олег Мазур объяснил падение сразу на шесть пунктов сомнительными законами и административными решениями, которые глава Петербурга успел принять.

Последним и довольно скандальным стал закон о «Комплексной реновации территорий» КРТ, подразумевающий снос «хрущевок» с выселением их жителей в любой район города.

«При этом никто не гарантирует равнозначно развитую инфраструктуру, а особенно – кстати, еще одна больная для горожан тема – обеспеченность района метро в шаговой доступности», — перечисляет Мазур пробелы нового закона.

При этом город еще не оправился от последствий других реноваций Беглова: мусорной и транспортной. Из-за первой петербургские дворы утопали в отходах, а вторая ухудшила ситуацию с общественным транспортом.

Новые «безопасные и комфортные» автобусы при этом чаще стали попадать в ДТП. Не добавила Беглову популярности и вялая поддержка спецоперации. Мазур при этом не уверен, что Беглов сумеет поправить свое положение.

«Учитывая все эти факторы, можно уверенно прогнозировать, что в уже осенью рейтинг А. Д. Беглова продолжит опускаться, брать очередные «низы», но петербуржцев это давно не удивляет», - резюмировал Мазур.

Ранее политолог Александр Конфисахор рассказал, что от Беглова отвернулись избиратели после визита в город главы СК Александра Бастрыкина, которого обеспокоила ситуация со сносом исторических домов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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