Политолог Мазур констатировал падение доверия народа к губернатору Беглову

Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге
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Последние данные «Национального рейтинга» за июль-август 2022 года слабо утешают пиарщиков губернатора Петербурга Александра Беглова, позиции которого снизились с 14 до 20 места.
Политолог Олег Мазур объяснил падение сразу на шесть пунктов сомнительными законами и административными решениями, которые глава Петербурга успел принять.
Последним и довольно скандальным стал закон о «Комплексной реновации территорий» КРТ, подразумевающий снос «хрущевок» с выселением их жителей в любой район города.
При этом город еще не оправился от последствий других реноваций Беглова: мусорной и транспортной. Из-за первой петербургские дворы утопали в отходах, а вторая ухудшила ситуацию с общественным транспортом.
Новые «безопасные и комфортные» автобусы при этом чаще стали попадать в ДТП. Не добавила Беглову популярности и вялая поддержка спецоперации. Мазур при этом не уверен, что Беглов сумеет поправить свое положение.
Ранее политолог Александр Конфисахор рассказал, что от Беглова отвернулись избиратели после визита в город главы СК Александра Бастрыкина, которого обеспокоила ситуация со сносом исторических домов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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