Одиозная жена владельца «Метр Девелопмент Групп» критиковала российское законодательство

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Супруга нового девелопера Санкт-Петербурга Александра Андреева и PR-директор компании «Метр Девелопмент Групп» Оксана Бабижаева иронично высказывалась о поправках к закону «О госзащите судей, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов».
В 2020 году депутаты Государственной думы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин предложили внести поправки в закон, запрещающий публиковать данные об имуществе сотрудников МВД, ФСБ и Администрации президента России. На эту новость в своих соцсетях отреагировала Бабижаева, раскритиковав идею политиков.
«Как не спалиться на воровстве государственным служащим», — иронично написала женщина, добавив при этом, что на «зарабатывающих своим трудом» бизнесменов закон не распространяется, сообщает издание " LIVE24".
При этом и сама PR-директор «Метр Девелопмент Групп», и ее супруг не раз были участниками судебных процессов из-за неуплаты налогов в родном Волгограде. При этом СМИ критиковали семейство за их «оторванность от реальности», пока половине волгоградцев не хватает средств для существования.
Напомним, в июне Смольный во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым заключил соглашение с владельцами «Метр Девелопмент Групп» на два крупных инвестпроекта в городе — возведение гостиничного комплекса в Зеленогорске и досугового центра у Невской ратуши
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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