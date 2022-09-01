Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

Сегодня, 16:39

0

Image 16+
Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге
Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Во время визита в Петербург глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Обсуждались вопросы возведения и реконструкции нескольких зданий, а также новые данные касательно расследования по сносу объектов культурного наследия (ОКН) в Петербурге.

На совещании присутствовали глава Культурного центра СК России Мария Краснопеева, директор Санкт-Петербургского кадетского корпуса Елена Гаранина, и.о. ректора Санкт-Петербургской академии СК России Владимир Лобода, и представители петербургских строительных компаний. 

Бастрыкин выслушал доклад о ходе расследования уголовных дел о сносе ОКН. Речь идет о нескольких исторических зданиях города, на уничтожение которых были выданы разрешения комитетов Смольного. На месте зданий планировалось возвести коммерческие строения. 

В частности, особняк Салтыковой, который лишили исторических флигелей, застройщик собирался сделать гостиницей. Глава СК РФ лично посетил место происшествия. В ходе совещания он поручил продолжать расследование и полностью разобраться в ситуации. 

Также Бастрыкин отметил важность реконструкции корпусов зданий Санкт-Петербургской академии и Культурного центра СК РФ. По его словам, очень важно «максимально воссоздать то, что было ранее» и «вернуть зданию исторический облик». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

Сегодня, 16:39

Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

1-09-2022, 13:11

Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга

31-08-2022, 17:57

В Петербурге пройдут испытания третьей назальной вакцины от коронавируса

31-08-2022, 14:24

Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

30-08-2022, 22:05

Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

30-08-2022, 13:19

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

29-08-2022, 16:11

Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

28-08-2022, 12:19

Разбитые детские площадки превращают Петербург в «захолустье»

27-08-2022, 17:59

Петербуржцы назвали «произволом» снос флигелей особняка Салтыковой после начала расследования СК

25-08-2022, 13:59

Смольный отдает выгодные контракты «дорожному картелю»?

24-08-2022, 14:50

Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов

23-08-2022, 14:41

Обращение «Фирмы Флоридан» не помогло компании снизить штраф за участие в картельном сговоре

19-08-2022, 21:43

Петербургские активисты требуют признать недействительным закон Беглова о КРТ

18-08-2022, 12:31

Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»

17-08-2022, 20:27

Деструктивная бездеятельность Александра Беглова в руководстве «Алмаз-Антей» отбросила назад оборонные разработки 

16-08-2022, 20:01

Неизвестные напали на активиста во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой

16-08-2022, 16:30

Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного

15-08-2022, 15:19

Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»

14-08-2022, 11:10

Управленческие ошибки Беглова на посту губернатора сравнили с застрявшими под «Мостом глупости» лазурными автобусами 

13-08-2022, 19:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт

«Нас встречали всем городом»: боец «ЧВК Вагнера» рассказал о победе в битве за Луганский аэропорт

1-09-2022, 21:30

0

Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) отрядом русских добровольцев стало одним из ключевых моментов конфликта в...

Подробнее
Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

1-09-2022, 13:11

0

В День знаний, 1 сентября в Петербурге многие горожане приехали на работу и учебу с опозданием. Комитет по транспорту...

Подробнее
Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

Сегодня, 16:39

0

Во время визита в Петербург глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Обсуждались вопросы...

Подробнее
Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

Политолог Матвейчев рассказал, как освобождение аэропорта Луганска предотвратило разрыв связей Донбасса с Россией

Вчера, 18:23

0

Молодые республики Донбасса в 2014 году могли столкнуться с неразрешимыми проблемами. Политолог Олег Матвейчев считает,...

Подробнее
Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

1-09-2022, 11:54

0

По результатам состоявшейся вчера встречи глав МИД стран ЕС была достигнута договоренность приостановить действие...

Подробнее
В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

В Польше стоимость электроэнергии повысилась на 700%

1-09-2022, 20:19

0

По данным сайта Interia.pl, в Польше стоимость электроэнергии подскочила на 700 %. В связи с этим власти страны...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

Вчера, 16:24

0

Зависимость Европы от российского газа, похоже, подходит к концу, говорят энергетические и политические аналитики. Это...

Подробнее
Российская колонна военной техники поразила крымчан

Российская колонна военной техники поразила крымчан

Вчера, 11:19

0

Жители Крыма сообщают о масштабной переброске большого количества военной техники. Речь идет об огромной колонне...

Подробнее
Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

Eurasianet: Резкий рост торговли вызывает вопросы о параллельном импорте Армении и РФ или обходе санкций

1-09-2022, 16:04

0

На Западе заподозрили Армению в обходе санкций. Об этом пишет издание Eurasianet. В первом полугодии объем поставок...

Подробнее
Electrolux окончательно уходит из России

Electrolux окончательно уходит из России

Вчера, 15:29

0

Шведская компания Electrolux, производитель бытовой техники, которая славится своим безупречным качеством, окончательно...

Подробнее