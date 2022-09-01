Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

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Во время визита в Петербург глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Обсуждались вопросы возведения и реконструкции нескольких зданий, а также новые данные касательно расследования по сносу объектов культурного наследия (ОКН) в Петербурге.
На совещании присутствовали глава Культурного центра СК России Мария Краснопеева, директор Санкт-Петербургского кадетского корпуса Елена Гаранина, и.о. ректора Санкт-Петербургской академии СК России Владимир Лобода, и представители петербургских строительных компаний.
Бастрыкин выслушал доклад о ходе расследования уголовных дел о сносе ОКН. Речь идет о нескольких исторических зданиях города, на уничтожение которых были выданы разрешения комитетов Смольного. На месте зданий планировалось возвести коммерческие строения.
В частности, особняк Салтыковой, который лишили исторических флигелей, застройщик собирался сделать гостиницей. Глава СК РФ лично посетил место происшествия. В ходе совещания он поручил продолжать расследование и полностью разобраться в ситуации.
Также Бастрыкин отметил важность реконструкции корпусов зданий Санкт-Петербургской академии и Культурного центра СК РФ. По его словам, очень важно «максимально воссоздать то, что было ранее» и «вернуть зданию исторический облик».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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