Бастрыкин поручил полностью разобраться в ситуации со сносом ОКН в Петербурге

Во время визита в Петербург глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. Обсуждались вопросы возведения и реконструкции нескольких зданий, а также новые данные касательно расследования по сносу объектов культурного наследия (ОКН) в Петербурге.

На совещании присутствовали глава Культурного центра СК России Мария Краснопеева, директор Санкт-Петербургского кадетского корпуса Елена Гаранина, и.о. ректора Санкт-Петербургской академии СК России Владимир Лобода, и представители петербургских строительных компаний.

Бастрыкин выслушал доклад о ходе расследования уголовных дел о сносе ОКН. Речь идет о нескольких исторических зданиях города, на уничтожение которых были выданы разрешения комитетов Смольного. На месте зданий планировалось возвести коммерческие строения.

В частности, особняк Салтыковой, который лишили исторических флигелей, застройщик собирался сделать гостиницей. Глава СК РФ лично посетил место происшествия. В ходе совещания он поручил продолжать расследование и полностью разобраться в ситуации.

Также Бастрыкин отметил важность реконструкции корпусов зданий Санкт-Петербургской академии и Культурного центра СК РФ. По его словам, очень важно «максимально воссоздать то, что было ранее» и «вернуть зданию исторический облик».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700