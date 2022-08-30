Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

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В День знаний, 1 сентября в Петербурге многие горожане приехали на работу и учебу с опозданием. Комитет по транспорту не сдержал слово и не добавил дополнительных автобусов на востребованные линии.
Не заметила обещанного «усиления» и мундеп из «Правобережного» Светлана Дмитриева – по ее мнению, все стало еще хуже.
Чиновники Смольного не вполне ощущают проблемы петербуржцев, так как про них просто не знают.
Ранее в Комтранс не раз жаловались на дефицит автобусов, а 1 сентября многим петербуржцам с детьми пришлось подолгу стоять на остановках, чтобы потом ехать в общественном транспорте в духоте и давке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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