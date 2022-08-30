Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний

Сегодня, 13:11

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Депутат Дмитриева раскритиковала Смольный за транспортный коллапс в День знаний
Фото: ТГ-канал "1703"

В День знаний, 1 сентября в Петербурге многие горожане приехали на работу и учебу с опозданием. Комитет по транспорту не сдержал слово и не добавил дополнительных автобусов на востребованные линии.

Не заметила обещанного «усиления» и мундеп из «Правобережного» Светлана Дмитриева – по ее мнению, все стало еще хуже.

«Неудивительно, что сегодня, 1 сентября, когда все одновременно поехали, транспорт не справился. Это грозит опозданиями, недовольством и другими трудностями. Кто на автобусе добирается на учебу и на работу – для них это вообще очень тяжело», – высказалась она.

Чиновники Смольного не вполне ощущают проблемы петербуржцев, так как про них просто не знают.

«Видимо, они не очень понимают, как у нас большинство населения проживает», – резюмировала муниципальный депутат.

Ранее в Комтранс не раз жаловались на дефицит автобусов, а 1 сентября многим петербуржцам с детьми пришлось подолгу стоять на остановках, чтобы потом ехать в общественном транспорте в духоте и давке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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