Запуск онлайн-навигатора не улучшит диалог бизнеса с властями Петербурга

Появление Телеграм-навигатора Смольного, целью которого является сориентировать петербургский бизнес в мерах поддержки, вряд ли улучшит диалог предпринимательского сектора с властями. СМИ не раз обращали внимание, что вся система «поддержки» со стороны администрации Северной столицы выстроена плохо.

Онлайн-навигатор, о запуске которого Смольный сообщил 31 августа, призван снизить нагрузку на бизнес. Однако об эффективности оказываемой чиновниками Петербурга «помощи» можно судить по прошлогоднему периоду во время пика пандемии коронавируса.

Ограничительные меры Смольного буквально «душили» бизнес, провоцируя множество банкротств. Многие фирмы вынуждены были переехать в Ленобласть, чтобы удержаться на плаву. Те, кто остался, понес большие финансовые потери. Особенно пострадал ресторанный бизнес.

Поможет ли онлайн-навигатор улучшить ситуацию — вопрос спорный, потому что предприниматели не исключают, что в случае ухудшения эпидобстановки, их ждут те же драконовские меры Смольного, а итог будет один - убытки и банкротства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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