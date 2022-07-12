Беглов может не выполнить обещание построить приют для животных в Петербурге

Сегодня, 12:51

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Беглов может не выполнить обещание построить приют для животных в Петербурге
Фото из открытых источников

Губернатор Александр Беглов пообещал возвести новый приют для бездомных животных. Не исключено, что очередное заявление градоначальника может оказаться лишь пиар-ходом, а не реальной помощью оставленным без хозяев питомцам.

Как сообщает пресс-служба Смольного, первый государственный приют для животных построят в поселке Металлострой. Там намерены содержать 200 собак и 100 кошек. Планируется, что до конца 2022 года появится подрядчик, проектирование завершат в следующем году.

«Петербуржцев всегда отличало особое отношение к животным, особенно к тем, кто вынужден жить вне дома. Северная столица – единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными», – сообщил в своей речи Беглов.

Несмотря на подобные заявления, животные в Петербурге уже долгое время ждут приютов. Например, градоначальник обещал построить такое государственное заведение в 2021 году. Аналогичные инициативы были и в 2020. В 2022 Беглов даже предлагал возвести площадку для бездомных кошек и собак в Мариуполе – городе-побратиме Северной столицы.

Сейчас в Петербурге нового дома продолжают ждать 100 000 животных. В городе на Неве много тех, кому небезразлична их судьба. Наиболее вероятно, на этой почве Беглов пытается поднять упавший после многочисленных скандалов рейтинг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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