Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) - это детский сад, считает мундеп МО «Правобережный» Светлана Дмитриева.
При этом она подчеркнула, что в законе присутствует большое количество размытых формулировок, и очевидно сделано это было намерено. Таким образом чиновники смогут трактовать документ в интересах определенных компаний, а не горожан.
Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что, разрабатывая закон о КРТ, чиновники якобы приводили его в соответствие с федеральным. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «78» 25 августа. Кроме того, он попытался успокоить общественность тем, что законопроект о КРТ пока якобы только обсуждается. Однако он самолично подписал принятый ЗакСом документ его еще 30 июня.
Петербуржцы, в свою очередь, опасаются, что чиновники смогут их принудительно выселять из обустроенных квартир на окраины в другом конце города. При этом компенсация за жилье может оказаться гораздо меньше суммы, необходимой для покупки квартиры в привычном районе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
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