Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Сегодня, 16:11

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Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
Фото: 78.ru

Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) - это детский сад, считает мундеп МО «Правобережный» Светлана Дмитриева. 

«Это детский сад какой-то, это несерьезно – перекладывать так ответственность. <…> Мы все понимаем прекрасно, что, когда принимался региональный закон о КРТ, наш губернатор уже знал о том, какой закон федеральный. Уже после принятия списывать на федеральный закон – выглядит очень глупо. Понятное дело, что мы здесь усматриваем интересы не жителей, а определенных заинтересованных лиц, ради которых принимался этот размытый закон», - считает Дмитриева.

При этом она подчеркнула, что в законе присутствует большое количество размытых формулировок, и очевидно сделано это было намерено. Таким образом чиновники смогут трактовать документ в интересах определенных компаний, а не горожан. 

«Размытые формулировки говорят, что были определенные заинтересованные лица, для которых все это и принималось», - подытожила депутат МО «Правобережный».

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что, разрабатывая закон о КРТ, чиновники якобы приводили его в соответствие с федеральным. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «78» 25 августа. Кроме того, он попытался успокоить общественность тем, что законопроект о КРТ пока якобы только обсуждается. Однако он самолично подписал принятый ЗакСом документ его еще 30 июня. 

Петербуржцы, в свою очередь, опасаются, что чиновники смогут их принудительно выселять из обустроенных квартир на окраины в другом конце города. При этом компенсация за жилье может оказаться гораздо меньше суммы, необходимой для покупки квартиры в привычном районе. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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