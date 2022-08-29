Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

Вчера, 22:05

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Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»
Фото: Сайт Фонда имущества Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в программе «рубль за метр», чтобы с их помощью восстановить исторические объекты города, 

По информации «Фонтанки», Фонд имущества Петербурга расширил число исторических зданий, которые предлагается отреставрировать по программе «рубль за метр». Так, инвесторы могут начать работы по восстановлению здания Товарищества писчебумажной фабрики наследников К. П. Печаткина, которое сгорело в пожаре и представляет из себя настоящее пепелище. Кроме него Смольный предлагает взяться за руины в Кронштадте и Ломоносове. 

Подобные проекты вряд ли привлекут инвесторов, учитывая, что им придется буквально заново отстраивать здания за свои деньги и только потом распоряжаться им, выплачивая 1 рубль за каждый эксплуатируемый метр. Стоит также отметить, что непривлекательные для бизнеса проекты изначально не вызвали ажиотаж среди предпринимателей. За все время существования программы, инвесторов заинтересовали только 6 зданий, одно из которых Конюшенное ведомство, расположенное в самом центре Петербурга. При этом торги по проекту также нельзя назвать удачными, поскольку они косвенно нарушили антимонопольное законодательство. 

Таким образом, программа «рубль за метр» при губернаторстве Беглова превратилась в формальность, и петербургским властям все-таки придется самим восстанавливать исторические объекты, а не искать помощи со стороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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