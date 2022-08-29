Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в программе «рубль за метр», чтобы с их помощью восстановить исторические объекты города,
По информации «Фонтанки», Фонд имущества Петербурга расширил число исторических зданий, которые предлагается отреставрировать по программе «рубль за метр». Так, инвесторы могут начать работы по восстановлению здания Товарищества писчебумажной фабрики наследников К. П. Печаткина, которое сгорело в пожаре и представляет из себя настоящее пепелище. Кроме него Смольный предлагает взяться за руины в Кронштадте и Ломоносове.
Подобные проекты вряд ли привлекут инвесторов, учитывая, что им придется буквально заново отстраивать здания за свои деньги и только потом распоряжаться им, выплачивая 1 рубль за каждый эксплуатируемый метр. Стоит также отметить, что непривлекательные для бизнеса проекты изначально не вызвали ажиотаж среди предпринимателей. За все время существования программы, инвесторов заинтересовали только 6 зданий, одно из которых Конюшенное ведомство, расположенное в самом центре Петербурга. При этом торги по проекту также нельзя назвать удачными, поскольку они косвенно нарушили антимонопольное законодательство.
Таким образом, программа «рубль за метр» при губернаторстве Беглова превратилась в формальность, и петербургским властям все-таки придется самим восстанавливать исторические объекты, а не искать помощи со стороны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность....Подробнее
Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова....Подробнее
Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал...Подробнее
Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....Подробнее
Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...Подробнее
Американская компания Dell, являющаяся разработчиком компьютеров и серверов, в августе 2022 года официально объявляет...Подробнее
Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в...Подробнее
В России продолжают полыхать военкоматы. Преимущественно возгорание происходит из-за поджогов. Недавно...Подробнее
В Архангельской области создан центр, на базе которого будут готовить к военной службе добровольцев, изъявивших желание...Подробнее
Комментировать