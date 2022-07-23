Противниками бегловской «реновации» заинтересовалась полиция

Собрания противников бегловской «реновации» стали посещать полицейские в масках и сотрудники центра «Э». Как сообщает «Ротонда », связано это очевидно с желанием Смольного держать «провокаторов» на коротком поводке. Ранее петербургские чиновники не восприняли всерьез недовольных владельцев «хрущевок», обвинив тех в «предвыборном пиаре».

Нежелание Смольного разъяснять суть закона о КРТ, а вместо этого поиск виноватых еще больше разозлил людей. Они собираются в чатах телеграма и обсуждают там свое будущее, пишет «Ротонда».

Напомним, что основная суть претензий владельцев «хрущевок» к «сырости» закона о КРТ, который предполагает выселение людей на окраины города вместо своего района и маленькую денежную компенсацию по сравнению с ценой на их квартиры в центре города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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