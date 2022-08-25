Закрытость Смольного при обсуждении Генплана приведет к напряжению в обществе – Пашковский

Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность. Так прокомментировал политолог Евгений Пашковский слабое информационное освещение Генерального плана.

Напомним, сбор поправок в Генплан от жителей Петербурга в рамках общественных слушаний закончился 10 августа. Жители Северной столицы отправили более 11 тысяч поправок к главному документу города, что говорит о множестве ошибок, допущенных Смольным при его составлении.

Пашковский отметил, что чиновники должны были назначить слушания осенью, потому что лето – не самое лучшее для этого время.

«Лето, сезон отпусков, я не думаю, что это рациональный поход при назначении общественных слушаний по Генплану, лучше было бы делать это осенью и давать больше возможностей. Если раньше эти слушания проходили в очной форме, то теперь все происходит в заочной форме. Это все достаточно неудобно и непривычно», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что власть должна быть открытой, особенно когда речь идет о развитии города. Решение же сложных проблем без учета мнения людей создает социальную напряженность, которая ни к чему хорошему не приведет, заключил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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