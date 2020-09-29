В четырех петербургских больницах уволились главврачи

В Петербурге уволились по собственному желанию главврачи сразу четырех крупных медицинских учреждений.

Решили уйти в отставку главврач Мариинской больницы, директор НМИЦ им. Г. И. Турнера, директор Детского центра инфекционных болезней и глава 122-ой МСЧ, передает «Петербургский дневник ». То есть, уволились главы трех медучреждений федерального подчинения и один главврач городской больницы.

Главврачи этих медучреждений работали на своих постах более чем по 10 лет.

Стоит отметить, что смена руководства медучреждений смена руководства совпала с визитом в Петербург главы Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероники Скворцовой. Она уже назначила новых руководителей в ДНКЦИБ и Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова (Клиническая больница №122).

Удалось узнать, что академик РАН Юрий Лобзин ушел с поста главврача Детского центра инфекционных болезней по возрасту. На его место назначен главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням у детей, д.м.н. Александр Усков.

Яков Накатис также уходит с поста главврача больницы №122 по возрасту, но останется президентом этого медучреждения. На его место назначен бывший председатель комитета по здравоохранению (с октября 2012 года до июля 2017-го), экс-глава ТФОМС Валерий Колабутин.

Академик РАН Алексей Баиндурашвили уходит с должности главы НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, но останется президентом Национального медицинского исследовательского центра имени Турнера.

С поста главврача Мариинской больницы досрочно уходит Олег Емельянов. Он отметил, что «наработался», и поэтому решил воспользоваться «правом на законный отдых». Контракт с Емельяновым был заключен до августа 2021 года.