В четырех петербургских больницах уволились главврачи

Сегодня, 08:16

Анна Лисова

0

Image 16+
В четырех петербургских больницах уволились главврачи

В Петербурге уволились по собственному желанию главврачи сразу четырех крупных медицинских учреждений.

Решили уйти в отставку главврач Мариинской больницы, директор НМИЦ им. Г. И. Турнера, директор Детского центра инфекционных болезней и глава 122-ой МСЧ, передает «Петербургский дневник». То есть, уволились главы трех медучреждений федерального подчинения и один главврач городской больницы. 

Главврачи этих медучреждений работали на своих постах более чем по 10 лет. 

Стоит отметить, что смена руководства медучреждений смена руководства совпала с визитом в Петербург главы Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероники Скворцовой. Она уже назначила новых руководителей в ДНКЦИБ и Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова (Клиническая больница №122).

Удалось узнать, что академик РАН Юрий  Лобзин ушел с поста главврача Детского центра инфекционных болезней по возрасту. На его место назначен главный внештатный специалист ФМБА России по инфекционным болезням у детей, д.м.н. Александр Усков.

Яков Накатис также уходит с поста главврача больницы №122 по возрасту, но останется президентом этого медучреждения. На его место назначен бывший председатель комитета по здравоохранению (с октября 2012 года до июля 2017-го), экс-глава ТФОМС Валерий Колабутин. 

Академик РАН Алексей Баиндурашвили уходит с должности главы НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, но останется президентом Национального медицинского исследовательского центра имени Турнера.

С поста главврача Мариинской больницы досрочно уходит Олег Емельянов. Он отметил, что «наработался», и поэтому решил воспользоваться «правом на законный отдых». Контракт с Емельяновым был заключен до августа 2021 года. 

 

 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

У яхт-клуба в Петербурге нашли тело без головы и конечностей

29-09-2020, 20:07

В парках Санкт-Петербурга начали штрафовать за неправильный выгул собак

29-09-2020, 17:33

Для пользователей Единой карты петербуржца запустили новый онлайн-сервис

29-09-2020, 13:49

Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

29-09-2020, 11:08

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах парень выпал из окна

26-09-2020, 20:40

У больниц Петербурга снова выстраиваются очереди из скорых

24-09-2020, 13:11

Жительницу Петербурга отказались обслуживать в пекарне из-за кормления грудью

24-09-2020, 11:09

В Приморском районе Петербурга зацвела сирень

23-09-2020, 12:39

Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге

22-09-2020, 14:39

В Петербурге 20-летнюю девушку похитили для принуждения к женитьбе

22-09-2020, 13:40

Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса

19-09-2020, 08:54

В Петербурге ковид-режим продлили по 11 октября

19-09-2020, 08:19

Коронавирусом заболели ученики еще одной школы в Петербурге

19-09-2020, 07:53

СМИ сообщают о снижении зарплат в Боткинской больнице Петербурга

18-09-2020, 09:29

Беглов признался, что иногда высказывается «невпопад»

17-09-2020, 10:56

В Петербурге планируют легализовать работу уличных музыкантов

16-09-2020, 13:00

Минздрав выделит Петербургу 1,9 млрд рублей на выплаты медикам

16-09-2020, 09:44

Между Москвой и Петербургом проложат веломаршрут

15-09-2020, 19:14

Первая партия российской вакцины от COVID-19 поступила в Петербург

15-09-2020, 11:37

Курьера уволили после доставки жительнице Ленобласти ведра с мочой

14-09-2020, 10:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров