Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
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Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом гласят промежуточные итоги опубликованного опроса, звучащего следующим образом: «Не пора ли главе Следственного комитета заняться Бегловым?». Подавляющее большинство опрошенных проголосовало за вариант «давно пора»— 91,5%. За второй вариант высказалось всего 8,4% жителей Северной столицы.
Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин последнюю неделю провел в городе на Неве, пытаясь разобраться с проблемой незаконного сноса исторических и культурных объектов, например, дома Лапина и особняка Салтыковой.
Ранее журналисты писали, что Бастрыкин провел встречу с Бегловым и поговорил об уничтожении ОКН, а также обсудил с губернатором возможные факты коррупции в Смольном.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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