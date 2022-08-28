Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом гласят промежуточные итоги опубликованного опроса, звучащего следующим образом: «Не пора ли главе Следственного комитета заняться Бегловым?». Подавляющее большинство опрошенных проголосовало за вариант «давно пора»— 91,5%. За второй вариант высказалось всего 8,4% жителей Северной столицы.

Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин последнюю неделю провел в городе на Неве, пытаясь разобраться с проблемой незаконного сноса исторических и культурных объектов, например, дома Лапина и особняка Салтыковой.

Ранее журналисты писали, что Бастрыкин провел встречу с Бегловым и поговорил об уничтожении ОКН, а также обсудил с губернатором возможные факты коррупции в Смольном.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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