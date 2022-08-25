Разбитые детские площадки превращают Петербург в «захолустье»

Множество детских площадок в Петербурге непригодны для посещения из-за их плачевного состояния. Объекты не соответствуют требованиям ГОСТа, а Смольный равнодушно взирает на происходящее, не предпринимая никаких шагов.

Активисты «Города перемен» показали в новом видео пустырь на улице Кораблестроителей, 38, где ранее была сконструирована игровая площадка для детей с ограниченными возможностями. Со временем она пришла в негодность, а в 2019 году с территории изъяли все спецоборудование, так и не заменив его на новое.

Подобное творится и на улице Пражская у дома № 13, и на улице Ярослава Гашека, 30. На обустройство последней администрация Фрунзенского района выделила 4,2 млн рублей, однако итогов этого действия не видно.

Руководитель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов отметил, что на строительство той или иной детской площадки могут уйти годы из-за бюрократии.

В итоге петербуржцы вынуждены брать ситуацию в свои руки и самостоятельно обустраивать игровые зоны. По словам одного из горожан, он за неделю сделал площадку пригодной для детей, а ведь она могла стоять еще несколько лет пустой.

В результате равнодушия Смольного неухоженные площадки превращают Петербург в «город-захолустье». Кроме того, сломанное оборудование может угрожать здоровью и жизни детей, но петербургские власти реагируют точечно, не решая проблему глобально.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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