Оглашены три сценария второй волны коронавируса в Петербурге.

По прогнозам проректора по перспективным проектам, руководителя Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Алексея Боровкова, к середине декабря этого года в Санкт-Петербурге будет примерно 15 тыс. больных коронавирусной инфекцией в активной форме. Это прогноз на случай, если эпидситуация с COVID-19 пойдет по усредненной модели.

Вообще же, как объяснил эксперт, ученые рассмотрели три варианта возможного развития событий, и кроме усредненной модели есть еще оптимистическая и пессимистическая.

Если сценарий разовьется по оптимистическому пути, то к 20 декабря окажется порядка 12,5 тыс. активных больных, после чего будет небольшой спад. Противоположный же сценарий предусматривает пик заболеваемости по Петербургу на 30 ноября с числом зараженных «короной» до 18 тыс. человек. Пока же, как отметил эксперт, «мы сейчас наблюдаем у нас усредненный сценарий».

Также Боровков добавил, что к декабрю в городе вторая волна пандемии достигнет своей вершины. При этом эксперт уточнил, что таких волн может быть несколько.

Также Боровков рассказал, что резких коронавирусных ограничения в ближайшее время у петербуржцев не будет, хотя городская администрация будет строго следить за соблюдением масочного и перчаточного режимов, социальной дистанции и т.п.

На первый день октября за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 285 горожан. Всего в Петербурге заболели 43?306 человек: выздоровели 29?217, а скончались 2972 человека.