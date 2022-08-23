Петербуржцы назвали «произволом» снос флигелей особняка Салтыковой после начала расследования СК

Сегодня, 13:59

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Петербуржцы назвали «произволом» снос флигелей особняка Салтыковой после начала расследования СК
Источник: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”

Инвестор продолжил работы по сносу флигелей особняка княгини Салтыковой в центре Петербурга, сообщали новостные Telegram-каналы накануне, 24 августа. И это несмотря на то, что по факту незаконного сноса объекта культурного наследия Следственный комитет России по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело. По мнению горожан, ситуация демонстрирует наплевательское отношение губернатора Петербурга Александра Беглова к вопросам сохранения памятников и уже походит на откровенный «произвол». 

 

При этом некоторые не исключили, что отсутствие внимания главы города к острой проблеме может косвенно указывать на коррупционную составляющую в деятельности Смольного. Сам губернатор Петербурга продолжает молчать и делать вид, что ничего не происходит. 

 

Уже вечером СК РФ прекратил попытку уничтожить флигели дома Салтыковой. На объект лично прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин, что стало неожиданностью для всех, включая чиновников. В Петербурге проходят следственные мероприятия. Ожидается, что глава СК РФ посетит все ОКН, оказавшиеся под угрозой сноса. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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