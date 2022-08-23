Петербуржцы назвали «произволом» снос флигелей особняка Салтыковой после начала расследования СК

Петербуржцы требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов
Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
Инвестор продолжил работы по сносу флигелей особняка княгини Салтыковой в центре Петербурга, сообщали новостные Telegram-каналы накануне, 24 августа. И это несмотря на то, что по факту незаконного сноса объекта культурного наследия Следственный комитет России по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело. По мнению горожан, ситуация демонстрирует наплевательское отношение губернатора Петербурга Александра Беглова к вопросам сохранения памятников и уже походит на откровенный «произвол».
При этом некоторые не исключили, что отсутствие внимания главы города к острой проблеме может косвенно указывать на коррупционную составляющую в деятельности Смольного. Сам губернатор Петербурга продолжает молчать и делать вид, что ничего не происходит.
Уже вечером СК РФ прекратил попытку уничтожить флигели дома Салтыковой. На объект лично прибыл глава ведомства Александр Бастрыкин, что стало неожиданностью для всех, включая чиновников. В Петербурге проходят следственные мероприятия. Ожидается, что глава СК РФ посетит все ОКН, оказавшиеся под угрозой сноса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Жители Петербурга требуют создать орган контроля за платежками по капремонту домов. Поводом для инициативы стали...Подробнее
Украино-российский конфликт обострил непростые отношения между Россий и США, что может привести к ядерной катастрофе....Подробнее
Российский военный эксперт рассказал, нужно ли брать Львов и Киев, чтобы победить Украину. Об этом сообщает издание...Подробнее
Аналитик Зварич заявил о возможном падении доллара ниже 55 рублей в начале сентября. С приходом осеннего сезона...Подробнее
Глава МО Испании заявила о том, как в дальнейшем будет выполняться СВО Российской Федерации на территории Украины....Подробнее
В здании администрации Орловской области утром в среду, 24 августа, в результате поджога вспыхнул пожар. Имеются...Подробнее
Программа импортозамещения в полной мере не работает. По крайней мере, в РФ уже вовсю начал ощущаться дефицит струн для...Подробнее
В Чечне был убит чеченский оппозиционер модератор чата Telegram-канала 1Adat (запрещен в РФ) Салман Тепсуркаев. Об этом...Подробнее
Войска РФ ведут наступление на Николаев, сообщает Американский «Институт изучения войны» (ISW) в сводке за минувшие...Подробнее
В экстренные и оперативные службы столицы поступили сообщения о «заминировании» всех торговых центров в Москве. Как...Подробнее
Комментировать