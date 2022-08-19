Смольный отдает выгодные контракты «дорожному картелю»?

Сегодня, 14:50

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Смольный отдает выгодные контракты «дорожному картелю»?
Фото: www.gov.spb.ru

Смольный отдает выгодные контракты на ремонт дорожного покрытия одним и тем же компаниям, своими действиями фактически препятствуя выходу иногородних организаций на петербургский рынок, пишут СМИ.

УФАС рассмотрит жалобу компании «Союз Автодор», которая была в числе трех претендентов на заключение госдоговоров. Руководство считает, что Смольный посчитал некорректно контракты «АБЗ-Дорстрой», получившей южную часть города. Отметим, что контракты достались АО «ВАД» и «АБЗ-Дорстрой», которые работают на рынке дорожного строительства и ремонта в Санкт-Петербурге уже около 10 лет.

Иногородние дорожники безуспешно пытаются выйти на петербургский рынок. Сред них оказался, например, «СпецДорСтрой» из Астрахани.

СМИ не раз указывали на то, что практически во всех крупных государственных заказах Смольного из года в год участвуют одни и те же компании, в связи с чем Северную столицу во главе с губернатором Александром Беглову назвали «городом картелей».

«Картель» может формироваться и при ремонте дорог. Он, по мнению СМИ, состоит из давних партнеров Смольного, которые между собой поделили выгодную отрасль.

Отметим, что бывшего вице-губернатора Максима Соколова, который отвечал за транспортный блок, прозвали «хозяином дорог», потому что большинство госзакупок в этой сфере были под контролем курируемых им комитетов. Ряд источников сообщал, что именно «протеже» Соколова получили множество контрактов на ремонт тысячи километров дорог Северной столицы общей стоимостью 11,6 млрд рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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