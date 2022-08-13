Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного

Сегодня, 15:19

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Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного
Фото: t.me/kdpiter/10300

Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти. Очередная авария с участием общественного транспорта произошла накануне. Очевидец выложил в Сеть видео, на котором автобус протаранил ограждение на обочине после столкновения с иномаркой. Данных о пострадавших не поступало.

Причиной участившихся ДТП может быть низкая культура вождения водителей. Это создает опасную ситуацию для жизни и здоровья петербуржцев. Так, в результате недавней аварии в состоянии средней тяжести в больницу попали пять пострадавших.

Команда губернатора Александр Беглова ситуацию предпочитает не замечать. Так, градоначальник, отвечая на вопрос о том, правда ли, что новая техника самовозгорается, переложил ответственность на СМИ, которые якобы «любят все приукрасить». Тем временем из-за частых ЧП горожане опасаются ездить на новом транспорте и предпочитают нелегальные маршрутки, которые начали курсировать по городу из-за провальной транспортной реформы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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