Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю

В украинском Минобороны пообещали уничтожить Черноморский флот России
Представитель украинского Минобороны Владимир Гаврилов рассказал о планах ВСУ по уничтожению Черноморского флота...Подробнее
Смольный до сих пор не запустил сайт петербургского фонда «Победа», посредством которого должен осуществляться сбор средств на восстановление Мариуполя. Тем временем прошел месяц с момента регистрации доменного имени fpobeda.ru, но при переходе по унифицированному указателю ресурса (URL) отображается совершенно пустая страница и нет даже стандартного сообщения «сайт находится в разработке». Почему чиновники тормозят процесс, неизвестно.
Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов дал указание перепрофилировать фонд «Победа» под финансирование работ по восстановлению города-побратима — Мариуполя. Изначально он занимался информационно-просветительской деятельностью среди молодежи и подростков по вопросам Великой Отечественной войны.
СМИ не раз критиковали администрацию Петербурга за непрозрачность планируемых механизмов расходования средств из бюджета, которые будут проходить через счета фонда «Победа». Журналисты не исключали, что перерегистрированная организация может использовать коррупционную схему для незаконного обогащения чиновников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Представитель украинского Минобороны Владимир Гаврилов рассказал о планах ВСУ по уничтожению Черноморского флота...Подробнее
Депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева рассказала об основных неудобствах для...Подробнее
Петербуржцы просят уволить губернатора Петербурга Александра Беглова за проведение неудачной транспортной реформы,...Подробнее
Сегодня днём появилась информация о том, что из-за неизвестных злоумышленников была сорвана штатная работа Выборгского...Подробнее
Редкое и необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в центре Северной столицы. В районе Аничкова...Подробнее
Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начать развивать направление...Подробнее
Сегодня появилась информация о том, что в больнице Святого Луки прошла успешная операция по пересадке донорского органа...Подробнее
Смольный до сих пор не запустил сайт петербургского фонда «Победа», посредством которого должен осуществляться сбор...Подробнее
Согласно заявлению советника главы офиса президента Украины Тимофея Милованова, его стране необходимо ежегодно получать...Подробнее
На территории Курганской области с недавних пор появилась новая инициатива по привлечению личного состава в Украину....Подробнее
Комментировать