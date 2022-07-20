Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю

Сегодня, 10:42

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Смольный тормозит создание сайта фонда «Победа» для помощи Мариуполю
Фото из открытых источников

Смольный до сих пор не запустил сайт петербургского фонда «Победа», посредством которого должен осуществляться сбор средств на восстановление Мариуполя. Тем временем прошел месяц с момента регистрации доменного имени fpobeda.ru, но при переходе по унифицированному указателю ресурса (URL) отображается совершенно пустая страница и нет даже стандартного сообщения «сайт находится в разработке». Почему чиновники тормозят процесс, неизвестно.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов дал указание перепрофилировать фонд «Победа» под финансирование работ по восстановлению города-побратима — Мариуполя. Изначально он занимался информационно-просветительской деятельностью среди молодежи и подростков по вопросам Великой Отечественной войны. 

СМИ не раз критиковали администрацию Петербурга за непрозрачность планируемых механизмов расходования средств из бюджета, которые будут проходить через счета фонда «Победа». Журналисты не исключали, что перерегистрированная организация может использовать коррупционную схему для незаконного обогащения чиновников. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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