«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова
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Переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) должен был улучшить ситуацию на петербургских дорогах, однако вышло наоборот. После отмены маршрутных такси их водители могли пересесть за руль новых автобусов, считают петербуржцы, из-за чего с начала апреля в городе случилось уже 65 ДТП с участием нового транспорта.
«Водителей пересадили с маршруток на автобусы, но манера вождения осталась неизменной»;
«Узнаю уникальный стиль «джамшуток. Вот только габариты теперь другие»;
«Едет где пожелает. Наверное, думает, что он - трамвай», - пишут жители Северной столицы.
Особое внимание жители города на Неве обратили на столкновение автобусов с так называемым «Мостом глупости», который стал символом управленческих ошибок губернатора Александра Беглова.
Стоит отметить, что транспортный коллапс – не единственная проблема, с которой столкнулся Петербург в 2022 году. Сначала петербуржцы жаловались на неубранный снег, а после - на провал мусорной реформы, из-за которой выросла популяция крыс. При этом Беглов и его команда не торопятся решать проблемы, предпочитая ждать, когда снег растает сам, а город утонет в отходах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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