Петербургские активисты требуют признать недействительным закон Беглова о КРТ

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Жители Санкт-Петербурга подали судебный иск с требованием отменить закон о «Комплексном развитии территории», предложенный губернатором Александром Бегловым. По мнению истцов, инициатива градоначальника противоречит конституционным правам на защиту частной собственности.
Сообщение о коллективном иске к губернатору появилось в Telegram-канале «Реновация НОВОСТИ». По словам авторов поста, первое требование отменить «реновацию» Беглова уже приняли в Городском суде.
Активисты также добавили, что если прошение об отмене подпишут тысячи истцов, то негативное отношение жителей Северной столицы к КРТ станет очевидным для всех.
Ранее петербуржцы начали создавать тематические сообщества, в которых рассказывают о «реновации по-бегловски». Большинство участников таких групп выступают против КРТ, поскольку не хотят быть «ограбленными» и «депортированными» на окраины Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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