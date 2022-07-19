Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

Сегодня, 11:03

0

Image 16+
Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге
Фото: lnmo.ru

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начать развивать направление робототехники. Градоначальник пытается закрыть одну из лучших физико-математических школ города. 

В ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи нового времени» сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов обратился к Путину и попросил помочь с развитием образования в Северной столице. Российский лидер пообещал переговорить с Бегловым по этому поводу и отметил, что «с бюджетом в Петербурге все в порядке». 

При этом чиновники Смольного пытаются закрыть одну из лучших школ города - Лабораторию Непрерывного Математического Образования (ЛНМО). Неожиданно для всех договоры об аренде оказались расторгнуты, а классы опечатаны и Беглов ничего не собирается с этим делать. 

 «Да, это происходит со школой, которая дала путевку в жизнь сотням молодых ученых, биологов, инженеров. Проект, который выполнял государственные задачи, готовил кадры для так необходимого государству импортозамещения, оказался не нужен городу. Фундаментальная подготовка учеников ЛНМО - это залог будущего импортозамещения, а значит и важнейшая задача для государства», – говорится в открытом обращении ЛНМО.

Напомним, учебное заведение имеет статус экспериментальной образовательной площадки, где углубленно изучаются предметы на базе обычных школ. ЛНМО ежегодно готовит победителей и призеров научных состязаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

Сегодня, 11:03

Жительница Санкт-Петербурга отдала почку для спасения жизни своего сына

Вчера, 23:29

Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

Вчера, 12:05

Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

Вчера, 09:59

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

Вчера, 05:09

«Добро пожаловать в 90-е»: петербуржцы продолжают жаловаться на транспортную реформу Беглова

19-07-2022, 14:36

Петербургские арендаторы электросамокатов накатались на сотни тысяч предупреждений

19-07-2022, 08:04

Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

18-07-2022, 12:29

Загулявшие подруги, катавшиеся на арендованной иномарке по утреннему Петербургу, закатили скандал правоохранителям, остановившим авто. Одна из них отправилась в отделение в наручниках

18-07-2022, 08:49

17-летний житель Петербурга за рулём каршерингового авто докатился до уголовного дела

17-07-2022, 23:09

За первую половину текущего года в Санкт-Петербурге оплачено 7,5% запланированных работ по программе капитального ремонта

15-07-2022, 21:34

Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

15-07-2022, 14:32

Эксперты отметили снижение стоимости жилья в ряде районов Санкт-Петербурга

15-07-2022, 13:49

Жительница Ленинградской области на почве личной неприязни подожгла чужой автомобиль

15-07-2022, 08:34

Беглов может не выполнить обещание построить приют для животных в Петербурге

14-07-2022, 12:51

Смольный хочет перенести Большой порт Санкт-Петербурга для получения собственной выгоды

13-07-2022, 16:49

Отнюдь не джентльмен: петербургские правоохранители задержали автомобилиста, открывшего стрельбу по женщине-пешеходу

13-07-2022, 13:44

Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

12-07-2022, 17:54

Петербургские правоохранители задержали автоугонщика, специализирующегося на старых «Жигулях»

12-07-2022, 08:34

СМИ: Беглов не появился на Суперкубке РФ из-за страха быть освистанным

11-07-2022, 11:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

Военкор Коц: «Халявы уже не будет». Что ждет Донбасс в ближайшие недели»

19-07-2022, 10:09

0

Военкор Андрей Коц рассказал о дальнейшем ходе «военной спецоперации» РФ на территории Украины. Он заявил, что ВС РФ...

Подробнее
СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink

СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink

18-07-2022, 22:19

0

Населённые пункты ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться ВСУ. Весь мир уже знает о том, что армии Украины помогают военные...

Подробнее
В украинском Минобороны пообещали уничтожить Черноморский флот России

В украинском Минобороны пообещали уничтожить Черноморский флот России

19-07-2022, 13:24

0

Представитель украинского Минобороны Владимир Гаврилов рассказал о планах ВСУ по уничтожению Черноморского флота...

Подробнее
Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

18-07-2022, 12:29

0

Губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» поздравил певца Григория Лепса с юбилеем. Однако петербуржцы...

Подробнее
Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

Вчера, 12:05

0

Депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева рассказала об основных неудобствах для...

Подробнее
«Добро пожаловать в 90-е»: петербуржцы продолжают жаловаться на транспортную реформу Беглова

«Добро пожаловать в 90-е»: петербуржцы продолжают жаловаться на транспортную реформу Беглова

19-07-2022, 14:36

0

Петербуржцы просят уволить губернатора Петербурга Александра Беглова за проведение неудачной транспортной реформы,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

Сегодня, 11:03

0

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начать развивать направление...

Подробнее
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за анонимки с угрозами

Вчера, 05:09

0

Сегодня днём появилась информация о том, что из-за неизвестных злоумышленников была сорвана штатная работа Выборгского...

Подробнее
Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

Просто повезло: в Санкт-Петербурге хозяйка велосипеда, попавшего в ДТП, не сидела на нём во время аварии

Вчера, 09:59

0

Редкое и необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в центре Северной столицы. В районе Аничкова...

Подробнее
Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

Леонков спрогнозировал дальнейший ход спецоперации ВС РФ на территории Украины

18-07-2022, 22:14

0

Известный российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом информационного новостного издания...

Подробнее