Смольный пытается закрыть одну из лучших школ в Петербурге

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова начать развивать направление робототехники. Градоначальник пытается закрыть одну из лучших физико-математических школ города.

В ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи нового времени» сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов обратился к Путину и попросил помочь с развитием образования в Северной столице. Российский лидер пообещал переговорить с Бегловым по этому поводу и отметил, что «с бюджетом в Петербурге все в порядке».

При этом чиновники Смольного пытаются закрыть одну из лучших школ города - Лабораторию Непрерывного Математического Образования (ЛНМО). Неожиданно для всех договоры об аренде оказались расторгнуты, а классы опечатаны и Беглов ничего не собирается с этим делать.

«Да, это происходит со школой, которая дала путевку в жизнь сотням молодых ученых, биологов, инженеров. Проект, который выполнял государственные задачи, готовил кадры для так необходимого государству импортозамещения, оказался не нужен городу. Фундаментальная подготовка учеников ЛНМО - это залог будущего импортозамещения, а значит и важнейшая задача для государства», – говорится в открытом обращении ЛНМО .

Напомним, учебное заведение имеет статус экспериментальной образовательной площадки, где углубленно изучаются предметы на базе обычных школ. ЛНМО ежегодно готовит победителей и призеров научных состязаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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