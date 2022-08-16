Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»

Вчера, 20:27

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Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»
Фото из открытых источников

Архитектурный критик Марина Элькина уверена, что Санкт-Петербургу не стоит ждать ничего хорошего от закона о «Комплексном развитии территорий». По ее мнению, город на Неве столкнется с другими проблемами после такой «реновации».

Элькина считает, что Северная столица превратится в «заросли человейников» из-за решений Смольного. Также начнутся проблемы с зелеными насаждениями и транспортной нагрузкой. Строительство однотипных многоэтажек приведет к тому, что петербуржцы рискуют заблудиться в «небоскребах».

«Мы должны не просто построить вместо одного дома другой. Так проблемы не решатся, просто перенесутся на годы вперед. Мы должные исправить не самые лучшие вещи, которые, добросовестно заблуждаясь, сделали люди 50-60-х годов», — рассказала Элькина «Комсомольской правде».

Она также подчеркнула, что всех этих проблем можно было избежать при условии, что Фонд капитального ремонта ответственно подходил бы к своей работе и обеспечивал дома нужным обслуживанием на протяжении многих лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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