Санкт-Петербург ждут «заросли человейников» из-за закона о «Комплексном развитии территорий»

Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Архитектурный критик Марина Элькина уверена, что Санкт-Петербургу не стоит ждать ничего хорошего от закона о «Комплексном развитии территорий». По ее мнению, город на Неве столкнется с другими проблемами после такой «реновации».
Элькина считает, что Северная столица превратится в «заросли человейников» из-за решений Смольного. Также начнутся проблемы с зелеными насаждениями и транспортной нагрузкой. Строительство однотипных многоэтажек приведет к тому, что петербуржцы рискуют заблудиться в «небоскребах».
Она также подчеркнула, что всех этих проблем можно было избежать при условии, что Фонд капитального ремонта ответственно подходил бы к своей работе и обеспечивал дома нужным обслуживанием на протяжении многих лет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Оборонный комплекс С-500 «Прометей» начал выпускаться серийно только в апреле 2022 года, хотя по планам должен был...Подробнее
Недовольные сносом флигелей особняка княгини Салтыковой собрались на пикет, чтобы противостоять процессу. Мероприятие...Подробнее
Американские ракеты AGM-88 HARM, поставленные Украине, имеют уязвимость. Это противорадиолокационные ракеты,...Подробнее
Итальянское издание La Repubblica сообщило об инциденте, произошедшем вдоль побережья, обращенного к Абруццо и Апулии,...Подробнее
Вчера СМИ сообщили о том, что ВСУ нанесли удары по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной. Практически сразу же в украинских...Подробнее
Российский политолог заявил о возможной ядерной войне в случае атаки Великобритании по Крымскому мосту. Об этом...Подробнее
Россия не сможет полностью отказаться от доллара, поскольку является членом Международного валютного фонда (МВФ) и...Подробнее
Министерство обороны России официально признало, что причиной взрывов на военном объекте под Джанкоем в Крыму является...Подробнее
В Джанкойском районе Крыма в связи с детонацией боеприпасов начали эвакуировать местных жителей. Об этом со ссылкой на...Подробнее
Комментировать