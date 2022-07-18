Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

Сегодня, 12:05

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Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге
Фото: www.gov.spb.ru

Депутат муниципального образования «Правобережный» Светлана Дмитриева рассказала об основных неудобствах для петербуржцев во время перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). 

Смольный так и не исправил ряд проблем, на которые с апреля жаловались жители Петербурга. Кроме этого, администрация губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать очередной коллапс, связанный с отменой маршруток.

В интервью изданию Peterburg News депутат констатировала, что с началом действия НМТО неудобно стало всем слоям населения, включая пенсионеров.

«Пожилые не пользуются картами, не могут оплатить безналом, им нужно специально ехать и пополнять «Подорожники», при этом некоторым надо для этого воспользоваться несколькими видами общественного транспорта», — подчеркнула Дмитриева. 

По словам политика, в некоторых новых социальных автобусах вообще не работают валидаторы. Поэтому, если человек не успел вовремя пополнить «Подорожник», то ему придется оплачивать проезд банковской картой по полному тарифу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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