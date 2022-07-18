Мундеп Дмитриева назвала одно из главных неудобств транспортной реформы в Петербурге

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Смольный так и не исправил ряд проблем, на которые с апреля жаловались жители Петербурга. Кроме этого, администрация губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать очередной коллапс, связанный с отменой маршруток.
В интервью изданию Peterburg News депутат констатировала, что с началом действия НМТО неудобно стало всем слоям населения, включая пенсионеров.
По словам политика, в некоторых новых социальных автобусах вообще не работают валидаторы. Поэтому, если человек не успел вовремя пополнить «Подорожник», то ему придется оплачивать проезд банковской картой по полному тарифу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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