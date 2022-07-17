«Добро пожаловать в 90-е»: петербуржцы продолжают жаловаться на транспортную реформу Беглова

Петербуржцы просят уволить губернатора Петербурга Александра Беглова за проведение неудачной транспортной реформы, которая продолжается уже четвертый месяц подряд и за это время не принесла пассажирам общественного транспорта обещанного чиновниками комфорта.

Напомним, в рамках нововведений были упразднены маршрутки. Их полностью заменили автобусы, которые медленно ездят и постоянно переполнены, в связи с чем говорить об удобстве и комфорте не приходится.

Жители города требуют вернуть частных извозчиков, негативно оценивая профессионализм чиновников Комтранса и губернатора Александра Беглова. Кроме того, они просят «уволить Беглова», который стал инициатором транспортного безобразия.

Петербуржцы жалуются, что новые маршруты не смогли стать полноценной заменой прежним и зачастую люди вынуждены делать пересадки, чтобы добраться до пункта назначения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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