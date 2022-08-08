Предприниматель Пригожин высмеял законопроект о штрафах за громкий лай собак в Петербурге

Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал законопроект, предполагающий штрафы для владельцев животных, нарушающих тишину в ночное время. Журналисты издания Live24 поинтересовались у предпринимателя, насколько подобные инициативы нужны городу. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Вы знаете, что я всегда поддерживаю инициативы Беглова. Но я бы расширил список этих замечательных, креативных, и, порой, нестандартных чудачеств. <…> Я с трудом представляю себе, как заставить собаку не гавкать, поэтому, мне кажется, что этот закон (о «штрафах за гав-гав») малоисполним. Зато регулируя пищевой рацион, например, можно заставить осликов не », — приводит слова Пригожина пресс-служба.

Бизнесмен также заявил, что намерен обратиться в петербургский парламент, а также лично к губернатору Петербурга Александру Беглову и экс-спикеру ЗакСа Александру Бельскому с инициативой разработать законопроект «О пердеже ослов и звонком кукарекании петухов». Что же касается того, как подобные законы создаются, бизнесмен не исключил, что на это мог повлиять слишком любвеобильный сосед одного из авторов инициативы. Такой человек кричит по ночам, но регулярно выплачивает в казну штрафы за нарушение тишины.

«В этой ситуации нужно только разобраться, у кого есть родственники в ветеринарной службе, получающие выгоду от этих штрафов. Вот круг и замкнулся. И у меня есть вопросы к товарищу Шарикову», — подытожил Пригожин.

Законопроект «О штрафах за гав-гав», как его прозвали петербуржцы, предполагает наложение штрафов на владельцев питомцев, шумящих по ночам. При этом на выезды по адресам нарушителей будут отправляться специалисты из управления ветнадзора Петербурга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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