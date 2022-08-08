Предприниматель Пригожин высмеял законопроект о штрафах за громкий лай собак в Петербурге

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»
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Бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал законопроект, предполагающий штрафы для владельцев животных, нарушающих тишину в ночное время. Журналисты издания Live24 поинтересовались у предпринимателя, насколько подобные инициативы нужны городу. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен также заявил, что намерен обратиться в петербургский парламент, а также лично к губернатору Петербурга Александру Беглову и экс-спикеру ЗакСа Александру Бельскому с инициативой разработать законопроект «О пердеже ослов и звонком кукарекании петухов». Что же касается того, как подобные законы создаются, бизнесмен не исключил, что на это мог повлиять слишком любвеобильный сосед одного из авторов инициативы. Такой человек кричит по ночам, но регулярно выплачивает в казну штрафы за нарушение тишины.
Законопроект «О штрафах за гав-гав», как его прозвали петербуржцы, предполагает наложение штрафов на владельцев питомцев, шумящих по ночам. При этом на выезды по адресам нарушителей будут отправляться специалисты из управления ветнадзора Петербурга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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