Деструктивная бездеятельность Александра Беглова в руководстве «Алмаз-Антей» отбросила назад оборонные разработки 

Сегодня, 20:01

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Деструктивная бездеятельность Александра Беглова в руководстве «Алмаз-Антей» отбросила назад оборонные разработки 
Фото: www.gov.spb.ru

Оборонный комплекс С-500 «Прометей» начал выпускаться серийно только в апреле 2022 года, хотя по планам должен был встать на вооружение еще в 2015-ом. Как предполагают журналисты, отставание произошло на рубеже десятилетий, когда председателем совета директоров концерна «Алмаз-Антей» был нынешний петербургский губернатор Алесандр Беглов.  
Самая длинная барная стойка в Европе и неудовлетворительная оценка основной работой «Алмаз-Антей», как от представителей заказчика – то есть Минобороны РФ, так и работников концерна. Именно такими были результаты работы на посту председателя совета директоров крупнейшей в стране сети оборонных предприятий Александра Беглова по версии журналистов  из «Блокнота».  

В 2008 году Беглов сменил на посту председателя совета директоров компании его основателя – Виктора Иванова. Именно с тех пор у предприятий начались некие пробуксовки в разработке нового оборонного вооружения. Так, уже в 2009 году представители министерства обороны РФ высказывали мнение о том, что новейшее вооружение не будет разработано в четко обозначенные заказчиком сроки и именно так и случилось. Оборонный комплекс ПВО С-500 «Прометей» должен был быть закончен к 2015 году, однако по факту опытная модель была выпущена только 6 лет спустя, в 2021 и только в 2022 комплексы «Алмаз-Антее» начали выпускаться серийно. 

Александр Беглов должен в те годы был контролировать процесс производства и разработки вооружения для российской армии, однако, судя по всему из-за скандалов с упомянутой выше «барной стойкой», продержался на посту председателя совета директоров «Алмаз-Антея» 3 года – в 2011 году его сменили другие представители, которым удалось сделать вывести предприятие из затяжного кризиса. 

В 2019 году Александр Беглов стал губернатором Санкт-Петербурга. Спустя три года его правления, у петербуржцев складываются примерно те же впечатления, что и у  сотрудников «Алмаз-Антея» 11 лет назад. В городе проведено несколько «реформ», которые привели ситуацию с мусором и транспортом в городе на грань катастрофы, при этом складывается впечатление, что сам глава города остается безучастным к проблемам жителей.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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