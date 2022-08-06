Линченко умолчал о выданном застройщикам разрешении менять ПЗЗ без общественных обсуждений

Сегодня, 20:21

0

Image 16+
Линченко умолчал о выданном застройщикам разрешении менять ПЗЗ без общественных обсуждений
Фото из открытых источников

Курирующий работу Комитета по градостроительству и архитектуре Смольного вице-губернатор Петербурга Николай Линченко рассказал о сроках корректировки правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в рамках реализации программы «комплексного развития территорий» (КРТ) в эфире программы «Вести – Санкт-Петербург». При этом сообщалось, что чиновники уже фактически позволили девелоперам игнорировать действующие в Петербурге ограничения «по этажности», возводя на месте пятиэтажных кварталов многоэтажные «человейники».

На протяжении нескольких недель петербуржцы и эксперты обсуждают скандальный «закон о КРТ», в народе прозванный «реновацией по-бегловски». В своей первоначальной редакции закон фактически подразумевает снос «хрущевок» 1950-1970 годов постройки ради «обновления» территории. При этом в законе не прописано, что после выселения из дома, определенного под снос, горожане смогут получить или купить жилье в своем же районе. Петербуржцы ожидаемо обеспокоились тем, что они могут оказаться выселенными на окраины из благоустроенных районов.

Помимо этого, в экспертном сообществе также обеспокоены соблюдением застройщиками действующих ПЗЗ.

Вице-губернатор Николай Линченко объяснил, что плановый срок внесения предложений по изменению правил землепользования и застройки вынесен на конец первого полугодия 2023 года. По его словам, лишь через год начнутся обсуждения ПЗЗ по территориям, которые могут попасть в программу «комплексного развития».

Однако эксперты напоминают, что фактически Смольный уже разрешил крупным застройщикам по своему усмотрению менять ПЗЗ и даже Генеральный план Петербурга без общественных слушаний. СМИ писали, что такие послабления могут коснуться инвесторов, вложивших в проекты не менее 7 миллиардов рублей на фоне выплаты налогов в федеральный и городской бюджеты в сумме около 200 млрд рублей. При этом никаких общественных обсуждений перед принятием данного решения проведено не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Сегодня, 14:06

Неизвестные люди в чёрном искали в квартире петербуржцев кошку, а нашли двадцать две тысячи долларов

Сегодня, 08:34

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

6-08-2022, 16:22

Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

5-08-2022, 13:54

Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

5-08-2022, 12:45

«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану

3-08-2022, 17:58

Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года

2-08-2022, 14:25

Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

1-08-2022, 15:53

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

Петербургский метрополитен проведёт эксперимент по введении системы распознавания лиц для оплаты проезда

1-08-2022, 00:04

«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

31-07-2022, 15:38

Росстат: потребность петербургских работодателей в наёмных сотрудниках сократилась почти вдвое

31-07-2022, 00:49

Петербургские врачи спасают ребёнка, который чудом остался жить после падения с четвёртого этажа

30-07-2022, 23:29

В Санкт-Петербурге мужчина стрельбой из пистолета разогнал буйную подвыпившую молодёжь, из-за чего сам теперь может стать обвиняемым

30-07-2022, 18:04

В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

30-07-2022, 14:09

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

29-07-2022, 19:28

Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

29-07-2022, 07:04

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

6-08-2022, 16:22

0

Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром...

Подробнее
Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

0

На Западе считают, что наступление российских войск на территории Украины замедляется. Поэтому, чтобы перехватить...

Подробнее
Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Вчера, 12:39

0

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была...

Подробнее
Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

6-08-2022, 16:34

0

Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны...

Подробнее
Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Сегодня, 14:06

0

В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы...

Подробнее
В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

0

Во время сегодняшней грозы в Невском районе Санкт-Петербурга ветром снесло остановочный павильон. Конструкция...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

6-08-2022, 16:29

0

Ситуация на рынке труда в России может ухудшиться уже осенью текущего года, предупреждают эксперты Центра...

Подробнее
Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

0

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост...

Подробнее
Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Вчера, 11:44

0

Российские истребители Су-35 вооружат новейшими авиационными ракетами, что позволит поражать цели на расстоянии до 300...

Подробнее
Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Вчера, 10:29

0

Google прислал «Ростеху» уведомление о блокировке его YouTube-канала по причине введенных Западом санкций. В этой связи...

Подробнее