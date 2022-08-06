Линченко умолчал о выданном застройщикам разрешении менять ПЗЗ без общественных обсуждений

Курирующий работу Комитета по градостроительству и архитектуре Смольного вице-губернатор Петербурга Николай Линченко рассказал о сроках корректировки правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в рамках реализации программы «комплексного развития территорий» (КРТ) в эфире программы «Вести – Санкт-Петербург». При этом сообщалось, что чиновники уже фактически позволили девелоперам игнорировать действующие в Петербурге ограничения «по этажности», возводя на месте пятиэтажных кварталов многоэтажные «человейники».

На протяжении нескольких недель петербуржцы и эксперты обсуждают скандальный «закон о КРТ», в народе прозванный «реновацией по-бегловски». В своей первоначальной редакции закон фактически подразумевает снос «хрущевок» 1950-1970 годов постройки ради «обновления» территории. При этом в законе не прописано, что после выселения из дома, определенного под снос, горожане смогут получить или купить жилье в своем же районе. Петербуржцы ожидаемо обеспокоились тем, что они могут оказаться выселенными на окраины из благоустроенных районов.

Помимо этого, в экспертном сообществе также обеспокоены соблюдением застройщиками действующих ПЗЗ.

Вице-губернатор Николай Линченко объяснил, что плановый срок внесения предложений по изменению правил землепользования и застройки вынесен на конец первого полугодия 2023 года. По его словам, лишь через год начнутся обсуждения ПЗЗ по территориям, которые могут попасть в программу «комплексного развития».

Однако эксперты напоминают, что фактически Смольный уже разрешил крупным застройщикам по своему усмотрению менять ПЗЗ и даже Генеральный план Петербурга без общественных слушаний. СМИ писали, что такие послабления могут коснуться инвесторов, вложивших в проекты не менее 7 миллиардов рублей на фоне выплаты налогов в федеральный и городской бюджеты в сумме около 200 млрд рублей. При этом никаких общественных обсуждений перед принятием данного решения проведено не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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