Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»

Сегодня, 11:10

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Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»
Фото: vk.com/gorodperemen_spb

Активисты движения «Город перемен» обратили внимание не систематическую проблему отсутствия освещения во многих парках и скверах Петербурга. По их подсчетам, их количество превышает 50 штук, при этом финансирование выделено лишь на 5. Стоит отметить, что в освещении парки нуждались и в 2021 году, а к этому времени их количество лишь возросло.

Чтобы привлечь внимание бездействующих чиновников Смольного, «Город перемен» составил ТОП-3 проблемных парков города. Активисты отметили Полежаевский парк, благоустройство которого происходило до ВОВ, а проектирование освещения началось в 2019, однако работы проведут лишь в 2024 году.

«Город перемен» также обратил внимание на парк усадьбы «Знаменка», в котором до сих пор нет света и парк «Александрино», который губернатор Беглов лично обещал благоустроить к концу 2021 года, однако по факту работы закончатся только в 2025 году.
«Оказывается, обещанного ждут даже не три, а пять лет», – резюмируют активисты.

Жители Петербурга жалуются не только на отсутствие освещения, но и на невозможность ходить в темное время суток по зеленой зоне из-за банального страха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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