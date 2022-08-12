Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»

«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова
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Активисты движения «Город перемен» обратили внимание не систематическую проблему отсутствия освещения во многих парках и скверах Петербурга. По их подсчетам, их количество превышает 50 штук, при этом финансирование выделено лишь на 5. Стоит отметить, что в освещении парки нуждались и в 2021 году, а к этому времени их количество лишь возросло.
Чтобы привлечь внимание бездействующих чиновников Смольного, «Город перемен» составил ТОП-3 проблемных парков города. Активисты отметили Полежаевский парк, благоустройство которого происходило до ВОВ, а проектирование освещения началось в 2019, однако работы проведут лишь в 2024 году.
Жители Петербурга жалуются не только на отсутствие освещения, но и на невозможность ходить в темное время суток по зеленой зоне из-за банального страха.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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