«Нужно изменение закона»: эксперт раскритиковал инициативу Беглова о КРТ

«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова
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Глава муниципалитета №72 Павел Швец объяснил, как нечеткие формулировки закона о КРТ в Петербурге позволяют включать под снос не только «хрущевки».
По его мнению, нужно менять не только подзаконные акты, а сам закон.
Он привел в пример девятиэтажные дома, в техпаспортах которых расплывчато написано «хрущевки панельные». По мнению мундепа, в данном виде закон позволяет сносить все подряд.
Ранее с критикой закона о КРТ выступил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он назвал инициативу губернатора Беглова «принудительной депортацией» на окраины города.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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