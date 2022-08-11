«Нужно изменение закона»: эксперт раскритиковал инициативу Беглова о КРТ

Глава муниципалитета №72 Павел Швец объяснил, как нечеткие формулировки закона о КРТ в Петербурге позволяют включать под снос не только «хрущевки».

По его мнению, нужно менять не только подзаконные акты, а сам закон.

«Все эти разговоры про подзаконные акты – это просто увод разговора в сторону, эдакая ширма, чтобы как-то успокоить жителей. Это совершенно недопустимо. Подзаконные акты – мы не знаем этой кухни, она не публичная, то есть мы по факту узнаем уже, когда выходит какое-то постановление правительства, уже когда оно подписано и когда оно издано. То есть сейчас губернатор подписал одно постановление правительства, завтра другое. Не может судьба миллиона людей решаться каким-то подзаконным актом. Нужно изменение именно закона», — объяснил Швец.

Он привел в пример девятиэтажные дома, в техпаспортах которых расплывчато написано «хрущевки панельные». По мнению мундепа, в данном виде закон позволяет сносить все подряд.

Ранее с критикой закона о КРТ выступил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он назвал инициативу губернатора Беглова «принудительной депортацией» на окраины города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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