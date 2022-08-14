Неизвестные напали на активиста во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой

Недовольные сносом флигелей особняка княгини Салтыковой собрались на пикет, чтобы противостоять процессу. Мероприятие закончилось для директора фонда сохранения культурно-исторического наследия «Голодай» Олега Мухина избиением.

В социальных сетях Мухин отметил , что пришел на Большую Морскую вместе с другими участниками. Однако на него напали четверо мужчин. Они избили активиста и заставили удалить фото- и видеоматериалы. Неизвестные также пытались обвинить Мухина в краже строительной техники. В результате у него сломана скуловая кость.

«Едва приехали и стали снимать, как на меня налетело три-четыре каких-то здоровенных мужика, повалили на землю, душили, били руками и ногами, по голове, корпусу, угрожали. Потом потащили в помещение, говорили, что напишут на меня коллективное заявление, будто я ворую строительную технику, говорили, что три единицы у них украдено и повреждено, что это все сделал я. Потом человек, представившийся Марков Николай Михайлович, если не ошибаюсь, заставил написать какое-то заявление, что я не имею к ним претензий, заставили удалить фото и видео. Потом попытались заставить умыться – видимо, не хотели, чтобы видели, что они сделали, может быть, не хотели отпускать – это надо было идти на второй этаж. Но все-таки Марков меня отпустил, и вот я иду в полицию писать заявление об избиении», – поделился пострадавший.

Градозащитники полагают, что теперь речь идет не просто об оспаривании законности сноса архитектурного памятника, а о пресечении «уголовщины». В компании девелопера эту новость еще не прокомментировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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