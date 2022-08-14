Неизвестные напали на активиста во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой

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Недовольные сносом флигелей особняка княгини Салтыковой собрались на пикет, чтобы противостоять процессу. Мероприятие закончилось для директора фонда сохранения культурно-исторического наследия «Голодай» Олега Мухина избиением.
В социальных сетях Мухин отметил, что пришел на Большую Морскую вместе с другими участниками. Однако на него напали четверо мужчин. Они избили активиста и заставили удалить фото- и видеоматериалы. Неизвестные также пытались обвинить Мухина в краже строительной техники. В результате у него сломана скуловая кость.
Градозащитники полагают, что теперь речь идет не просто об оспаривании законности сноса архитектурного памятника, а о пресечении «уголовщины». В компании девелопера эту новость еще не прокомментировали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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