Неизвестные напали на активиста во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой

Сегодня, 16:30

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Неизвестные напали на активиста во время пикета против сноса флигелей особняка княгини Салтыковой
Источник: https://t.me/sos_spb_snos/244

Недовольные сносом флигелей особняка княгини Салтыковой собрались на пикет, чтобы противостоять процессу. Мероприятие закончилось для директора фонда сохранения культурно-исторического наследия «Голодай» Олега Мухина избиением.

В социальных сетях Мухин отметил, что пришел на Большую Морскую вместе с другими участниками. Однако на него напали четверо мужчин. Они избили активиста и заставили удалить фото- и видеоматериалы. Неизвестные также пытались обвинить Мухина в краже строительной техники. В результате у него сломана скуловая кость.

«Едва приехали и стали снимать, как на меня налетело три-четыре каких-то здоровенных мужика, повалили на землю, душили, били руками и ногами, по голове, корпусу, угрожали. Потом потащили в помещение, говорили, что напишут на меня коллективное заявление, будто я ворую строительную технику, говорили, что три единицы у них украдено и повреждено, что это все сделал я. Потом человек, представившийся Марков Николай Михайлович, если не ошибаюсь, заставил написать какое-то заявление, что я не имею к ним претензий, заставили удалить фото и видео. Потом попытались заставить умыться – видимо, не хотели, чтобы видели, что они сделали, может быть, не хотели отпускать – это надо было идти на второй этаж. Но все-таки Марков меня отпустил, и вот я иду в полицию писать заявление об избиении», – поделился пострадавший.

Градозащитники полагают, что теперь речь идет не просто об оспаривании законности сноса архитектурного памятника, а о пресечении «уголовщины». В компании девелопера эту новость еще не прокомментировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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