Фонд капремонта Петербурга ухудшил показатели работы с приходом Беглова к власти

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Образованный в 2013 году Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга ухудшил показатели работы с 2019 года, когда главой города был поставлен Александр Беглов. Речь идет в том числе о сборе взносов. Специалисты считают, что причина - в непрозрачной системе оплаты, плохом качестве ремонта и резком росте минимального взноса.
По данным ФКР, собираемость упала на 10%. В 2021 году удалось получить 88,11% запланированного, тогда как в 2018 эта цифра составляла 98, 56%.
При этом в 2021 увеличилась задолженность горожан до рекордных 5,1 млрд рублей. В прошлом году она составляла 2,8 млрд.
Кроме того, Петербург постепенно снижает свое участие в программе капитального ремонта. Если в 2014 году финансирование шло из бюджета, то с 2019 года оно сильно сократилось, в 2021 году Смольный вообще не выделил средств на эти цели. Тем временем полный отказ субсидировать капремонт сделает 2022 год наихудшим по показаниям капитального ремонта, учитывая сумму задолженности.
Все это говорит о снижении качества работы фонда. Не исключено, в 2022 году ФКР покажет еще более низкие показатели, учитывая сумму задолженности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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