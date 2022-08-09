«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова

Сегодня, 15:16

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«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова
Фото: vk.com/gorodperemen_spb

Властям Петербурга следует обратить внимание на проблему бездомных вместо принятия бесполезных законов. Такое мнение выразили местные активисты после информации о том, что глава Северной столицы Александр Беглов внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафа за лай собак в «неподобающее» время.

Представители движения «Город перемен» назвали принятие абсурдных проектов «хобби» губернатора Петербурга Александра Беглова. В ответ на инициативы градоначальника активисты иронично заявили о необходимости штрафовать горожан за купание в лужах и упоминание имени градоначальника и слова «снег» в одном предложении.

«Самые абсурдные новые законы Санкт-Петербурга! Сегодня мы расскажем о хобби губернатора Культурной столицы. Когда градоначальнику хочется немножко отдохнуть от безделья, он садится за стол и выдумывает странные и нелепые законы», — отмечают представители «Города перемен» в социальных сетях.

Закон Беглова о собачьем лае вызвал бурную реакцию в Сети. Губернатор предложил штрафовать хозяев животных, которые шумят по ночам и в праздничные дни. Горожане и экспертное сообщество сочли бессмысленным такой проект. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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