«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова

В Сети появились фото из Попасной с Пригожиным и «ЧВК Вагнера»
Военный корреспондент Сергей Среда разместил в своем Telegram-канале снимки, сделанные в освобожденной Попасной. На них...Подробнее
Властям Петербурга следует обратить внимание на проблему бездомных вместо принятия бесполезных законов. Такое мнение выразили местные активисты после информации о том, что глава Северной столицы Александр Беглов внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафа за лай собак в «неподобающее» время.
Представители движения «Город перемен» назвали принятие абсурдных проектов «хобби» губернатора Петербурга Александра Беглова. В ответ на инициативы градоначальника активисты иронично заявили о необходимости штрафовать горожан за купание в лужах и упоминание имени градоначальника и слова «снег» в одном предложении.
Закон Беглова о собачьем лае вызвал бурную реакцию в Сети. Губернатор предложил штрафовать хозяев животных, которые шумят по ночам и в праздничные дни. Горожане и экспертное сообщество сочли бессмысленным такой проект.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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