«Город перемен» назвал принятие абсурдных законов хобби Беглова

Властям Петербурга следует обратить внимание на проблему бездомных вместо принятия бесполезных законов. Такое мнение выразили местные активисты после информации о том, что глава Северной столицы Александр Беглов внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафа за лай собак в «неподобающее» время.

Представители движения «Город перемен» назвали принятие абсурдных проектов «хобби» губернатора Петербурга Александра Беглова. В ответ на инициативы градоначальника активисты иронично заявили о необходимости штрафовать горожан за купание в лужах и упоминание имени градоначальника и слова «снег» в одном предложении.

«Самые абсурдные новые законы Санкт-Петербурга! Сегодня мы расскажем о хобби губернатора Культурной столицы. Когда градоначальнику хочется немножко отдохнуть от безделья, он садится за стол и выдумывает странные и нелепые законы», — отмечают представители «Города перемен» в отмечают представители «Города перемен» в социальных сетях

Закон Беглова о собачьем лае вызвал бурную реакцию в Сети. Губернатор предложил штрафовать хозяев животных, которые шумят по ночам и в праздничные дни. Горожане и экспертное сообщество сочли бессмысленным такой проект.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700