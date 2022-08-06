Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Сегодня, 14:06

0

Image 16+
Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции
Фото из открытых источников

В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы в этой отрасли могут существенно затянуть процесс.

Одной из основных проблем является отсутствие грамотного планирования. Чтобы построить одну станцию, необходимо собрать пакет необходимой документации. Как правило, этот процесс затягивается на не менее чем 5 лет. Однако есть и более «длительные» случаи. Так, на согласование проекта Красносельско-Калининской линии потратили 10 лет. При этом документы могут устаревать.

Препятствует расширению подземки и нехватка финансирования. Так, цена 1 километра путей метро составляет от 9 до 11 млрд рублей. В 2021 на эти цели выделили только 14 млрд. При этом количество заложенных в бюджет средств на эти цели постоянно уменьшалось, начиная с 2019 года.

Также вызывает вопросы и приоритетность. Так, в Красносельском районе наблюдается катастрофическая ситуация с транспортом. При этом в районе проживают около 400 000 человек. Однако в приоритете у властей оказались станции, которые практически никак не разгружают наземный транспорт. Например, «Зенит».

 

Многие проекты станций сталкиваются с переносами сроков. Например, с 2020 года даты передвинулись сразу у пяти станций, среди которых «Шкиперская» и «Суворовская». Ввод в эксплуатацию станции «Театральная» и вовсе был перенесен на 13 лет.

Все эти проблемы указывают на системный кризис в отрасли. Описанные сложности существенно снижают темпы развития подземки в Петербурге. Несмотря на все это, администрация Александра Беглова продолжает говорить об амбициозных планах, которые, наиболее вероятно, в установленные сроки она не решит.

Фото из открытых источников

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Сегодня, 14:06

Неизвестные люди в чёрном искали в квартире петербуржцев кошку, а нашли двадцать две тысячи долларов

Сегодня, 08:34

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

6-08-2022, 16:22

Самолётом, совершившим аварийную посадку в Финском заливе, управлял житель Петербурга, год назад попавший в смертельную авиакатастрофу

5-08-2022, 13:54

Протестные настроения и недовольство властью растут в Петербурге на фоне принятия закона о КРТ

5-08-2022, 12:45

«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану

3-08-2022, 17:58

Отсутствие стратегии по борьбе с COVID-19 в Петербурге может привести к повторению сценария 2021 года

2-08-2022, 14:25

Беглова «выбросили» на обочину во время визита президента в Кронштадт

1-08-2022, 15:53

Налётчик в маске ограбил круглосуточный петербургский магазин

1-08-2022, 00:04

Петербургский метрополитен проведёт эксперимент по введении системы распознавания лиц для оплаты проезда

1-08-2022, 00:04

«Свадебный генерал» Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ только в Telegram

31-07-2022, 15:38

Росстат: потребность петербургских работодателей в наёмных сотрудниках сократилась почти вдвое

31-07-2022, 00:49

Петербургские врачи спасают ребёнка, который чудом остался жить после падения с четвёртого этажа

30-07-2022, 23:29

В Санкт-Петербурге мужчина стрельбой из пистолета разогнал буйную подвыпившую молодёжь, из-за чего сам теперь может стать обвиняемым

30-07-2022, 18:04

В массовой драке, произошедшей на Санкт-Петербургской овощебазе, приняли участие около полусотни человек

30-07-2022, 14:09

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

29-07-2022, 19:28

Петербургский Госпиталь для ветеранов войн возобновляет госпитализацию ковид-пациентов

29-07-2022, 07:04

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

Беглов попытался скрыть факты череды пожаров в «лазурных» социальных автобусах

6-08-2022, 16:22

0

Губернатор Северной столицы Александр Беглов недавно провел беседу с президентом Республики Беларусь Александром...

Подробнее
Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

Зараз: наступление российских войск на территории Украины замедляется

6-08-2022, 07:44

0

На Западе считают, что наступление российских войск на территории Украины замедляется. Поэтому, чтобы перехватить...

Подробнее
Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Baza: в возможном отравлении Сальдо заподозрили повара и горничную

Вчера, 12:39

0

Главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо могли отравить повар и горничная. Такая версия была...

Подробнее
Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

6-08-2022, 16:34

0

Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны...

Подробнее
Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

Сегодня, 14:06

0

В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы...

Подробнее
В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

В Петербурге разбушевавшаяся стихия опрокинула остановочный павильон на проходившую мимо женщину. Пострадавшую отправили в больницу

6-08-2022, 22:39

0

Во время сегодняшней грозы в Невском районе Санкт-Петербурга ветром снесло остановочный павильон. Конструкция...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

Эксперты РФ назвали отрасли с самым большим потенциалом сокращения сотрудников

6-08-2022, 16:29

0

Ситуация на рынке труда в России может ухудшиться уже осенью текущего года, предупреждают эксперты Центра...

Подробнее
Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

Более 2300 новых пациентов: ковид-заболеваемость в Санкт-Петербурге соответствует общероссийской тенденции

6-08-2022, 19:04

0

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжается постепенный рост...

Подробнее
Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Российские истребители Су-35 получили уникальные дальнобойные ракеты

Вчера, 11:44

0

Российские истребители Су-35 вооружат новейшими авиационными ракетами, что позволит поражать цели на расстоянии до 300...

Подробнее
Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Google из-за санкций заблокировал YouTube-канал «Ростеха»

Вчера, 10:29

0

Google прислал «Ростеху» уведомление о блокировке его YouTube-канала по причине введенных Западом санкций. В этой связи...

Подробнее