Системный кризис в развитии метро Петербурга может не позволить Смольному построить качественные новые станции

В рамках Генплана по развитию Петербурга до 2050 года город должен получить 89 станций метро. Однако системные проблемы в этой отрасли могут существенно затянуть процесс.

Одной из основных проблем является отсутствие грамотного планирования. Чтобы построить одну станцию, необходимо собрать пакет необходимой документации. Как правило, этот процесс затягивается на не менее чем 5 лет. Однако есть и более «длительные» случаи. Так, на согласование проекта Красносельско-Калининской линии потратили 10 лет. При этом документы могут устаревать.

Препятствует расширению подземки и нехватка финансирования. Так, цена 1 километра путей метро составляет от 9 до 11 млрд рублей. В 2021 на эти цели выделили только 14 млрд. При этом количество заложенных в бюджет средств на эти цели постоянно уменьшалось, начиная с 2019 года.

Также вызывает вопросы и приоритетность. Так, в Красносельском районе наблюдается катастрофическая ситуация с транспортом. При этом в районе проживают около 400 000 человек. Однако в приоритете у властей оказались станции, которые практически никак не разгружают наземный транспорт. Например, «Зенит».

Многие проекты станций сталкиваются с переносами сроков. Например, с 2020 года даты передвинулись сразу у пяти станций, среди которых «Шкиперская» и «Суворовская». Ввод в эксплуатацию станции «Театральная» и вовсе был перенесен на 13 лет.

Все эти проблемы указывают на системный кризис в отрасли. Описанные сложности существенно снижают темпы развития подземки в Петербурге. Несмотря на все это, администрация Александра Беглова продолжает говорить об амбициозных планах, которые, наиболее вероятно, в установленные сроки она не решит.

Фото из открытых источников

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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