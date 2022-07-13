Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя

Сегодня, 14:32

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Жадность и позорище: Полежаев раскритиковал Смольный за провал в работе по восстановлению Мариуполя
Фото из открытых источников

Не управлением, а «непрекращающимся позорищем» назвал политтехнолог Вадим Полежаев работу петербургских влаастей под началом губернатора Александра Беглова в связи с информацией о подключении Тульской области к восстановлению Мариуполя. Город-побратим Северной столицы должен был быть восстановлен собственными силами города, однако уже на текущем этапе стала очевидна бесперспективность данных планов. 

Информация о привлечении к восстановлению петербургского города-побратима Мариуполя Донецкой народной Республики ранее появилась в ряде информационных изданий. 

Данное решение наглядно демонстрирует полный провал важнейшей государственной задачи, возложенной на Смольный и губернатора Александра Беглова. По все видимости, уже на текущем этапе восстановительных работ стала очевидна неспособность петербургских властей обеспечить комфортом многострадальных жителей Мариуполя. 

Политтехнолог Вадим Полежаев отмечает, что привлечение других регионов к восстановительным работам было ожидаемо из-за провальной политики управления градоначальника и жадности местных чиновников. 

«Смольный (Повелий, Линченко, Дрегваль и вот это вот все) не смогли не то что найти подрядчика. Нет, не смогли даже найти проектировщика. Проектировщика типовых «брежневок». Потому, что настолько жадные, что решили не проводить авансирование вообще. Типа им всем должны, так как идет СВО. Не управление, а какое-то непрекращающееся позорище», – отметил Полежаев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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