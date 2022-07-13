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Не управлением, а «непрекращающимся позорищем» назвал политтехнолог Вадим Полежаев работу петербургских влаастей под началом губернатора Александра Беглова в связи с информацией о подключении Тульской области к восстановлению Мариуполя. Город-побратим Северной столицы должен был быть восстановлен собственными силами города, однако уже на текущем этапе стала очевидна бесперспективность данных планов.
Информация о привлечении к восстановлению петербургского города-побратима Мариуполя Донецкой народной Республики ранее появилась в ряде информационных изданий.
Данное решение наглядно демонстрирует полный провал важнейшей государственной задачи, возложенной на Смольный и губернатора Александра Беглова. По все видимости, уже на текущем этапе восстановительных работ стала очевидна неспособность петербургских властей обеспечить комфортом многострадальных жителей Мариуполя.
Политтехнолог Вадим Полежаев отмечает, что привлечение других регионов к восстановительным работам было ожидаемо из-за провальной политики управления градоначальника и жадности местных чиновников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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