Смольный хочет перенести Большой порт Санкт-Петербурга для получения собственной выгоды

Власти Санкт-Петербурга больше года готовились к переносу Большого порта, чтобы получить возможность построить на его месте элитный жилой комплекс, а также возможность отвести железнодорожный грузопоток.

В 2021 году глава крупнейшего в стране производителя железнодорожной техники и ее компонентов «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев представил проект по рекультивации большого порта Санкт-Петербурга в элитный жилой комплекс. Но чтобы этого добиться, было необходимо получить разрешение у фактического владельца Большого порта – Министерства транспорта РФ.

Тогда же был скорректирован проект по строительству железной дороги в обход Северной столицы, на который у Смольного также были свои планы. По задумке Бокарева, увеличение оборота портов вызвало бы необходимость увеличить пропускную способность ЖД-путей. План был выполнен, причем за федеральный бюджет.

Последней выгодой для правительства Петербурга стало развитие порта «Бронка», чтобы стивидорные компании и большими налогами не уехали из города на Неве в Ленобласть, чтобы чиновники получали выгоду и от элитного ЖК и от ЖД и от стивидорных компаний.

Единственной проблемой было то, что Большой порт все еще находился у федеральной власти. В связи с этим губернатор Петербурга Александр Беглов и обратился в правительство России с просьбой уменьшить арендную плату за пользование инфраструктурой порта под предлогом помощи местным стивидорным компаниям. Как выяснилось, для самих стивидоров такая «помощь» станет каплей в море, а снижение арендной платы напрямую повлияет на состояние инфраструктуры порта, которую город потом сможет забрать себе. Как сообщают СМИ, сегодня становится ясно для чего ему это нужно – строительства элитного жилья на своей, а не федеральной территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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