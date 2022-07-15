Петербуржцы жалуются на переполненные автобусы и требуют вернуть маршрутки

Губернатор Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» поздравил певца Григория Лепса с юбилеем. Однако петербуржцы засыпали градоначальника критикой, связанной с транспортной реформой. На негатив со стороны горожан глава Смольного не ответил даже спустя сутки.

Как отмечает одна из петербурженок, из-за отмены маршруток ей приходится по 40 минут ездить в переполненном автобусе.

«Уважаемый Александр Дмитриевич. Зачем Вы отменили маршрутки? Мы же писали Вам, просили не уничтожать хоть это. Впервые за 30 лет пенсионеру приходится ездить в автобусе стоя на задней площадке 40 минут в переполненном автобусе. Вместо того чтобы расширить Петрозаводское и Советское шоссе, расширение которого мы ждем 20 лет убрали еще и маршрутки. Может бесплатное такси пустите, чтобы добираться до метро раз уничтожили единственный удобный транспорт?» – поделилась женщина.

Напомним, с 15 июля Петербург вступил в третий и последний этап транспортной реформы. Петербуржцы лишились всех маршруток. Их власти заменили на «лазурные» автобусы. Однако ряд ДТП с их участием и многочисленные возгорания заставили горожан задуматься о безопасности во время поездок. При этом маршруты также изменились. Петербуржцы вынуждены гораздо дольше времени проводить в пути. Более того, автобусы переполнены, поэтому ездить на них некомфортно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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