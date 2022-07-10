Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

«Он тут ненадолго»: Шнуров иронично намекнул на скорый уход Беглова с поста губернатора Петербурга
Музыкант Сергей Шнуров написал новую песню. В ней он рассказал о проблемах Санкт-Петербурга, с которым город и жители...Подробнее
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой посодействовать в организации серии патриотических занятий в образовательных учреждениях города. По его мнению, подрастающему поколению города необходимо пояснить все тонкости проведения российской спецоперации, учитывая нынешнею геополитическую ситуацию.
Шугалей отметил, что о необходимости общенациональной поддержки российской армии ранее заявлял президент России Владимир Путин. Поэтому проведение подобных лекций в школах и колледжах более, чем уместно.
Он также добавил, что хотел бы в рамках подготовленной программы рассказать молодежи о собственных поездках в Донбасс, а также пообщаться с юными петербуржцами о роли и миссии Российской Федерации, борющейся за свои права в мире. К обращению в адрес губернатора Беглова общественный деятель также приложил примерный план проведения патриотических мероприятий.
Ранее сообщалось, что Максим Шугалей удостоен премии «Медиаперсона года». Выступая на церемонии награждения, глава ФЗНЦ отметил, что геополитические условия заставили Россию бороться за сохранение многополярного мира на политической арене.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Музыкант Сергей Шнуров написал новую песню. В ней он рассказал о проблемах Санкт-Петербурга, с которым город и жители...Подробнее
Пожилой житель Выборгского района Северной столицы согласился сыграть роль живца в некой спецоперации по разоблачению...Подробнее
По итогам сегодняшней встречи со «Спартаком», прошедшей на «Газпром Арене», петербургский футбольный клуб «Зенит» в...Подробнее
Курс доллара может снова начать изменяться в противоположную сторону, уверены некоторые специалисты. Экономические...Подробнее
Недавно газета Financial Times написала о том, что США намерены поставить Украине четыре современных дальнобойных...Подробнее
Губернатор Александр Беглов не появился на финале Суперкубка РФ по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Наиболее...Подробнее
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с...Подробнее
В прошлом месяце был введен шестой пакет антироссийских санкций, которые затрагивают нефтяную сферу российской...Подробнее
Фармакологическая компания из США Bristol-Myers Squibb (BMS), которая проводит исследования иммуноонкологического...Подробнее
Возле западного побережья США в воздушном пространстве разорвалась гиперзвуковая ракета. Об этом сообщает...Подробнее
Комментировать