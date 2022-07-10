Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

Сегодня, 17:54

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Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми
Максим Шугалей

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой посодействовать в организации серии патриотических занятий в образовательных учреждениях города. По его мнению, подрастающему поколению города необходимо пояснить все тонкости проведения российской спецоперации, учитывая нынешнею геополитическую ситуацию.

Шугалей отметил, что о необходимости общенациональной поддержки российской армии ранее заявлял президент России Владимир Путин. Поэтому проведение подобных лекций в школах и колледжах более, чем уместно.

«Соответственно и дети, и молодые люди должны знать реальные истории разных людей, понимать, в чем вообще суть и необходимость проведения Специальной военной операции», - написал президент ФЗНЦ в Telegram.

Он также добавил, что хотел бы в рамках подготовленной программы рассказать молодежи о собственных поездках в Донбасс, а также пообщаться с юными петербуржцами о роли и миссии Российской Федерации, борющейся за свои права в мире. К обращению в адрес губернатора Беглова общественный деятель также приложил примерный план проведения патриотических мероприятий.

 

Ранее сообщалось, что Максим Шугалей удостоен премии «Медиаперсона года». Выступая на церемонии награждения, глава ФЗНЦ отметил, что геополитические условия заставили Россию бороться за сохранение многополярного мира на политической арене. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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