Вредные фальсификаты под видом сливочного масла продавали в Петербурге

В Петербурге спред и маргарин выдают за сливочное масло. Об этом рассказали специалисты «Общественного контроля», которые обнаружили на прилавках магазинов продукт, который маслом не является. Как оказалось, только пять образцов продукции прошли проверку. В нескольких образцах масла и его заменителей обнаружили вредные трансизомеры. Это недопустимо, хоть их количество и не превысило допустимых 2%. Помимо прочего были выявлены заниженная доля жира и пальмовое масло. Примечательно, что производители вводят покупателей в заблуждение, так как не указывают верную информацию о составе продукта. Исследователи отмечают, что некоторые производители выпускают фальсификат.

В черным списке из-за недостоверной информации или превышения количества трансизомеров оказались маргарин «Чудесница», спред «Крестьянское», маргарин «Господин Пышнов» и маргарин «Дмитровский».

Доля жира в маргарине «Дмитровский» составляет менее 40%, хотя это значение указано на упаковке. А массовая доля трансизомеров в этом продукте составила 1,43% вместо 0,5%, заявленных на этикетке.

Кроме того, эксперты обнаружили фальсификат – «Масленица» от ООО «Курский молочный завод». Заявлено, что это сливочное масло 82,5%, а в действительности это растительно-жировой спред, пишет 78.ru .

В числе нарушителей также оказались ОАО «Жировой комбинат» и ООО «Производственный комбинат «Ильинское 95».