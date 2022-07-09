СМИ: Беглов не появился на Суперкубке РФ из-за страха быть освистанным

Губернатор Александр Беглов не появился на финале Суперкубка РФ по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Наиболее вероятно, чиновник боялся критики и освистывания. Ситуация указывает на то, что Беглов практически сбежал с важного события, опасаясь за репутацию.

В рамках Суперкубка России в Петербурге состоялся матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». СМИ уже обращали внимание на то, что у градоначальника это событие было вычеркнуто из расписания. В службе протокола губернатора таким образом избавились от возможных «репутационных рисков». Наиболее вероятно, представители ведомства побоялись повторения ситуации. В 2020 году Беглов уже пытался поздравить «Зенит», но его освистали.

Наиболее вероятно, это произошло из-за неуверенности градоначальника в себе и нежелания сталкиваться с отрицательной реакцией петербуржцев. Примечательно, что сам губернатор недавно отправился в Минеральные воды, чтобы поправить здоровье. Это произошло из-за неустойчивого эмоционального состояния.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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