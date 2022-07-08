«Он тут ненадолго»: Шнуров иронично намекнул на скорый уход Беглова с поста губернатора Петербурга

Сегодня, 20:47

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«Он тут ненадолго»: Шнуров иронично намекнул на скорый уход Беглова с поста губернатора Петербурга
Скриншот клип "Ленинград — Биг Ловкая и Ленинградский Болт"

Музыкант Сергей Шнуров написал новую песню. В ней он рассказал о проблемах Санкт-Петербурга, с которым город и жители столкнулись под губернаторством Александра Беглова.

Исполнитель иронично намекнул на уход градоначальника с поста. Песня появилась после запрета Беглова на выступление группы «Ленинград» во время Суперкубка России.

«Он орешек крепкий, но получил леща. Уж был такой на кепке, тоже запрещал»;

«Ведь он (Беглов. — Прим. ред) тут ненадолго, а мы тут навсегда»;

«Давай, гудбай, любви народной похлебай»;

«Реформатор ****, жалкий временщик», — говорится в тексте песни.

Ранее в Петербурге состоялся финал Суперкубка России. Беглов не посетил матч между «Зенитом» и «Спартаком». Губернатор предпочел отправиться в оздоровительный отпуск в Минеральные воды.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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