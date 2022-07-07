Футбольные фанаты не смогут попасть на станцию «Зенит» в день матча за Суперкубок РФ

Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином
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В Северной столице Смольный закроет станцию метро «Зенит» в день проведения финала матча за Суперкубок России по футболу. Она специально строилась рядом с «Газпром Ареной» для удобств болельщиков.
Напомним, что спортивное мероприятие начнется 9 июля в 19:00 по местному времени. Попасть на «Зенит» петербуржцы не смогут с 16:00 до 21:00. Местные чиновники посоветовали футбольным фанатам пользоваться двумя «соседними» станциями «Крестовский остров» или «Беговая», которые располагаются далеко от стадиона.
Под публикацией Комитета по транспорту в соцсетях горожане предупредили, что из-за их принятого решения вечером может образоваться давка. По их словам, петербургские власти даже не предусмотрели наземный транспорт, который бы помог уменьшить нагрузку пассажиров в метрополитене.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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