Служба протокола Смольного исключила из списка посещений Беглова Суперкубок России из-за «репутационных рисков»

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Губернатор Петербурга Александр Беглов отказался от планов посетить финальный футбольный матч Суперкубка России 9 июля. По мнению авторов Telegram-канала «Теория Элит», служба протокола Смольного вычеркнула мероприятие из списка визитов из-за опасений градоначальника быть освистанным толпой. Ведь подобная ситуация уже случалась на спортивном матче в 2020 году. Спустя два года недовольство губернатором среди петербуржцев увеличилось, а, значит, и критика публики может оказаться неминуемой.
Стоит отметить, что глава Петербурга на публике выступать не любит, поскольку не обладает навыками ораторского искусства. Он предпочитает избегать общения с аудиторией, особенно когда в его адрес поступает критика. В этой ситуации опасения Беглова понятны – фанатское сообщество не стесняется в выражении своих мыслей.
Ранее сообщалось, что на открытии матча Суперкубка 9 июля между командами «Зенит» и «Спартак» запретили выступление группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Почему хедлайнера заменили, не говорят, однако многие предположили, что причина кроется в конфликте между музыкантом и Бегловым. Ранее Шнуров выпустил сразу три клипа с критикой губернатора Петербурга. Болельщики выступили против необоснованной отмены концерта, отметив, что не «наемному сотруднику» Беглову решать, каким коллективам разрешать публичные выступления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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