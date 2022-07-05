Политика Беглова спровоцировала нехватку автобусов Volgabus перед третьим этапом транспортной реформы

Санкт-Петербург столкнулся с острой нехваткой автобусов перед третьим этапом транспортной реформы. Производитель Volgabus перенес сроки поставок. СМИ отмечают, что ситуацию спровоцировала недальновидная политика губернатора Александра Беглова.

Градоначальника неоднократно предупреждали, что компании могут не успеть поставить нужное количество автобусов Volgabus. Однако Беглов проигнорировал все обращения, что привело к трудностям перед стартом третьего этапа реформы.

«Дело даже не в деньгах, а в самодурстве Беглова, который не учел риски, хотя его предупреждали», — пишут авторы ТГ-канала «Площадь Восстания».

Транспортная реформа стартовала еще в апреле. Старт заключительных нововведений ожидается 15 июля. С первых же дней новшества принесли горожанам проблемы. Пассажиры недовольны ликвидацией маршруток и длительным ожиданием автобусов на остановках. СМИ уже допускали, что действия петербургского правительства могут откатить реформу назад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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