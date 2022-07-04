Элиты Петербурга недовольны губернатором Бегловым – политолог

Боевые корабли ВМС Норвегии устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»
Корабли норвежских ВМС устроили провокацию против фрегата «Адмирал Горшков», который перемещался с гиперзвуковыми...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совершил большую ошибку. Он нарушил баланс между городской властью и элитой, заявил политолог Антон Бредихин.
Эксперт прокомментировал интервью бизнесмена Евгения Пригожина петербургским СМИ. Предприниматель осудил местные власти. Проекты Пригожина, которые были направлены на благо города, забраковал Беглов.
Ранее в Сети бурно обсуждали проект по реновации «Горской», реализацию которого не допустил Смольный. Им должна была заниматься компания «Мегалайн». Однако в рамках ПМЭФ-2022 петербургское руководство подписало контракт с другим объединением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Корабли норвежских ВМС устроили провокацию против фрегата «Адмирал Горшков», который перемещался с гиперзвуковыми...Подробнее
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