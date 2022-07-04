Элиты Петербурга недовольны губернатором Бегловым – политолог

Сегодня, 15:04

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Элиты Петербурга недовольны губернатором Бегловым – политолог
политолог Антон Бредихин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совершил большую ошибку. Он нарушил баланс между городской властью и элитой, заявил политолог Антон Бредихин.

Эксперт прокомментировал интервью бизнесмена Евгения Пригожина петербургским СМИ. Предприниматель осудил местные власти. Проекты Пригожина, которые были направлены на благо города, забраковал Беглов.

«Совершенно понятна реакция Пригожина. После многочисленных попыток реализовать ряд проектов на благо Петербурга, которые постоянно разбивались о сопротивление Беглова, бизнесмен решил жестко высказаться в публичном поле. Это говорит о том, что элите молчать надоело. Петербург – второй город федерального значения, но с приходом к власти Беглова в нем начали происходить совершенно непонятные вещи, теперь ни о каком балансе между элитой и властью говорить не приходится, этот самый баланс был нарушен, и это большая ошибка Беглова», — говорится в комментарии Бредихина.

Ранее в Сети бурно обсуждали проект по реновации «Горской», реализацию которого не допустил Смольный. Им должна была заниматься компания «Мегалайн». Однако в рамках ПМЭФ-2022 петербургское руководство подписало контракт с другим объединением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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