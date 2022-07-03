Устаревшая система водоотведения в Петербурге не справилась с мощным ливнем

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Мощный ливень, прошедший в Петербурге утром 5 июля, затопил улицы и транспорт. Эта проблема была спровоцирована устаревшей системой водоотведения.
Так, в Telegram-канале «78 | НОВОСТИ» появилась публикация о затоплении автобуса во время следования по маршруту. Однако в каком районе произошло ЧП, не сообщается. По информации очевидца, пострадавших среди пассажиров нет.
На опубликованном снимке видно, что вода проникла прямо в салон общественного транспорта во время движения. Проблема с обильными осадками является для Северной столицы системной, однако власти города закрывают глаза на ветхость системы водоотведения.
Происшествие с затопленным автобусом является не единичным случаем. Как сообщила группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», на Лиговском проспекте несколько автомобилей также пострадали в «наводнении», одна машина получила гидроудар.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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