Петербуржцы записали видео с просьбой вернуть проект реновации «Горской» от компании «Мегалайн»

Петербуржцы продолжают бороться против решения Смольного отменить строительство в «Горской» IT-кластера и призывают остановить беспредел местных чиновников. Соответствующее видеообращение появилось в Telegram-канале BRIEF.

В ролике жители Северной столицы напомнили о планах компании «Мегалайн» реализовать уникальный проект по реновации заброшенной промзоны «Горская». В рамках проекта инвесторы планировали выделить для горожан более 17 тысяч рабочих мест и принести в бюджет города 16 млрд рублей налоговых поступлений. Соглашение о намерениях было подписано в рамках ПМЭФ-2021 между организацией и петербургскими властями.

Однако в этом году на полях 25-го экономического форума Смольный в одностороннем порядке разорвал документ и подписал его с новой фирмой — «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Авторы видеозаписи призывают остановить местных чиновников, которые тормозят развитие Петербурга и вернуть к реализации проект от «Мегалайна».

С ними согласны жители города на Неве. Многие горожане считают, что действующий губернатор Александр Беглов и его подчиненные решением по «Горской» нанесли непоправимый ущерб имиджу культурной столицы РФ. Они допускают, что в данной ситуации не могло не обойтись без коррупционного фактора. Согласно нескольким источникам , реальным исполнителем проекта является дочернее предприятие «Газпрома», заместителем гендиректора которой является зять градоначальника Павел Белов.

Ранее журналисты узнали, что на месте промзоны «Горская» может появиться элитный ЖК «Клуб-19» со своей резиденцией, парковкой для яхт и гольф-клубом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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