Петербуржцы записали видео с просьбой вернуть проект реновации «Горской» от компании «Мегалайн»

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Петербуржцы продолжают бороться против решения Смольного отменить строительство в «Горской» IT-кластера и призывают остановить беспредел местных чиновников. Соответствующее видеообращение появилось в Telegram-канале BRIEF.
В ролике жители Северной столицы напомнили о планах компании «Мегалайн» реализовать уникальный проект по реновации заброшенной промзоны «Горская». В рамках проекта инвесторы планировали выделить для горожан более 17 тысяч рабочих мест и принести в бюджет города 16 млрд рублей налоговых поступлений. Соглашение о намерениях было подписано в рамках ПМЭФ-2021 между организацией и петербургскими властями.
Однако в этом году на полях 25-го экономического форума Смольный в одностороннем порядке разорвал документ и подписал его с новой фирмой — «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Авторы видеозаписи призывают остановить местных чиновников, которые тормозят развитие Петербурга и вернуть к реализации проект от «Мегалайна».
С ними согласны жители города на Неве. Многие горожане считают, что действующий губернатор Александр Беглов и его подчиненные решением по «Горской» нанесли непоправимый ущерб имиджу культурной столицы РФ. Они допускают, что в данной ситуации не могло не обойтись без коррупционного фактора. Согласно нескольким источникам, реальным исполнителем проекта является дочернее предприятие «Газпрома», заместителем гендиректора которой является зять градоначальника Павел Белов.
Ранее журналисты узнали, что на месте промзоны «Горская» может появиться элитный ЖК «Клуб-19» со своей резиденцией, парковкой для яхт и гольф-клубом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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