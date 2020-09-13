СМИ сообщают о снижении зарплат в Боткинской больнице Петербурга

Стало известно о снижении зарплат в Боткинской больнице Петербурга. Власти города дают на решение вопроса 4 месяца.

Петербургское издание «Фонтанка», у которого оказалась аудиозапись выступления главврача Боткинской больницы Дениса Гусева на августовском совещании, сообщила, что медработникам этой инфекционки собираются урезать заработную плату.

«Администрация десять человек берет на себя десять процентов. Остальная сумма будет распределена между врачами и средним медицинским персоналом», — заявил заместитель главврача по экономике Александр Щеголев.

Так, по словам главврача, медучреждение вынуждено погасить кредитную задолженность в сумме 400 млн рублей. И экономить предлагается на зарплатах персонала.

Предполагается, что до конца года им снизят зарплаты в общей сложности на 96 млн рублей. А значит, во время продолжающейся пандемии боткинские медики - 780 человек - останутся без надбавок. Подсчитано, что для покрытия долга, у каждого сотрудника больницы нужно урезать 110 тыс. рублей надбавок за 4 месяца.

Кроме того, как стало известно, больничное руководство собирается экономить и на госзакупках. Для этого планируется пересмотреть текущие контракты и оставить лишь самое необходимое.