СМИ сообщают о снижении зарплат в Боткинской больнице Петербурга

Стало известно о снижении зарплат в Боткинской больнице Петербурга. Власти города дают на решение вопроса 4 месяца.
Петербургское издание «Фонтанка», у которого оказалась аудиозапись выступления главврача Боткинской больницы Дениса Гусева на августовском совещании, сообщила, что медработникам этой инфекционки собираются урезать заработную плату.
Так, по словам главврача, медучреждение вынуждено погасить кредитную задолженность в сумме 400 млн рублей. И экономить предлагается на зарплатах персонала.
Предполагается, что до конца года им снизят зарплаты в общей сложности на 96 млн рублей. А значит, во время продолжающейся пандемии боткинские медики - 780 человек - останутся без надбавок. Подсчитано, что для покрытия долга, у каждого сотрудника больницы нужно урезать 110 тыс. рублей надбавок за 4 месяца.
Кроме того, как стало известно, больничное руководство собирается экономить и на госзакупках. Для этого планируется пересмотреть текущие контракты и оставить лишь самое необходимое.
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