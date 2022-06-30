Социолог Шугалей связал проблему ям на дорогах Петербурга с изношенностью подземных коммуникаций

Сегодня, 20:34

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Социолог Шугалей связал проблему ям на дорогах Петербурга с изношенностью подземных коммуникаций
Фото: t.me/shugaleispb

Социолог Максим Шугалей опубликовал в своем Telegram-канале фото покрытых выбоинами дорог. Он указал на системность данной проблемы в Северной столице и техническую сторону вопроса.

Как полагает Шугалей, в последнее время проблема ям на дорогах особенно актуальна. Свое утверждение он подкрепил примерами.

«Это создает опасность не только для автолюбителей, но и для обычных пешеходов, велосипедистов, и т.д.», – добавил социолог.

Эксперт также указал и на то, что по данному вопросу на портале «Наш Санкт-Петербург» уже более тысячи обращений. Среди причин происходящего эксперт отмечает медленный ремонт коммуникаций и их устаревание – некоторые проложили еще в 60-х годах. Именно поэтому проблемы возникают даже там, где недавно клали асфальт. На данный момент более 50% трубопроводов изношены.

Как ранее отмечал портал «Мегаполис Онлайн», темпы реконструкции поврежденных дорог в Северной столице крайне низкие. Горожане вынуждены сталкиваться с подобными проблемами почти каждый день.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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