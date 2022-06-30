Социолог Шугалей связал проблему ям на дорогах Петербурга с изношенностью подземных коммуникаций

Севастополец, решивший перекусить в петербургском аэропорту, лишился полумиллиона рублей
Житель Севастополя, добиравшийся из Дубая в Москву через Пулково, сильно пожалел о своём желании перекусить в ресторане...Подробнее
Социолог Максим Шугалей опубликовал в своем Telegram-канале фото покрытых выбоинами дорог. Он указал на системность данной проблемы в Северной столице и техническую сторону вопроса.
Как полагает Шугалей, в последнее время проблема ям на дорогах особенно актуальна. Свое утверждение он подкрепил примерами.
Эксперт также указал и на то, что по данному вопросу на портале «Наш Санкт-Петербург» уже более тысячи обращений. Среди причин происходящего эксперт отмечает медленный ремонт коммуникаций и их устаревание – некоторые проложили еще в 60-х годах. Именно поэтому проблемы возникают даже там, где недавно клали асфальт. На данный момент более 50% трубопроводов изношены.
Как ранее отмечал портал «Мегаполис Онлайн», темпы реконструкции поврежденных дорог в Северной столице крайне низкие. Горожане вынуждены сталкиваться с подобными проблемами почти каждый день.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Житель Севастополя, добиравшийся из Дубая в Москву через Пулково, сильно пожалел о своём желании перекусить в ресторане...Подробнее
Сотрудниками центра «Э» при содействии оперативников ФСБ и СОБРа накануне утром были задержаны двое тридцатидвухлетних...Подробнее
Каждый четвертый россиянин не может позволить себе замену ПК из-за высоких цен на такую технику. На это указывают...Подробнее
Участвовать в СВО российские граждане могут в рядах различных добровольческих структур. СМИ распространили памятку для...Подробнее
На всём земном шаре испокон веков известно, что в функциональные обязанности отельного администратора входит...Подробнее
Правительство Северной столицы продлило сроки уплаты авансовых взносов по местным налогам для крупных городских...Подробнее
Современные казаки могут вернуть себе статус мощной военной силы за счет участия в спецоперации ВС РФ. Такого мнения...Подробнее
В Кировском районе Ленинградской области силовики задержали руководителя отряда поисковиков имени Юрия Гагарина. Во...Подробнее
Инцидент с курьером, произошедший в Приморском районе Северной столицы, стал основанием для возбуждения уголовного дела...Подробнее
На востоке украинского острова Змеиного в Чёрном море космические аппараты зафиксировали, как минимум, 2 крупных очага...Подробнее
Комментировать